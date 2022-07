7 vs. Wild – Sascha Huber wird von neuem Regelwerk eiskalt erwischt

Von: Daniel Neubert

7 vs Wild Staffel 2: Sascha Huber nennt seine sieben Gegenstände © Unsplash / YouTube: Sascha Huber Reagiert / Fritz Meinecke (Montage)

7 vs. Wild wird in der zweiten Staffel offenbar wesentlich komplizierter. Das neue Regelwerk zwingt jetzt einige Teilnehmer zum Umdenken.

Hamburg – Die Kandidaten der YouTube-Survival-Show „7 vs. Wild“ sind inzwischen alle in der Vorbereitungsphase. Auch Sascha Huber packt derweil seinen Koffer und bereitet sich vor. In den vergangenen Wochen hatte Huber sich bereits einen Schlachtplan zurechtgelegt, um in der Survival-Show zu glänzen. Allerdings wurde hinter den Kulissen der Show von Fritz Meinecke eifrig am Regelwerk gebastelt, was den Influencer jetzt zum Umdenken zwingt.

ingame.de verrät welche Gegenstände Sascha Huber zu 7 vs. Wild mitnehmen wollte.

Was ist passiert? Als Teilnehmer der zweiten Staffel von 7 vs. Wild ist der Fitness-Influencer Sascha Huber bereits in seinen Vorbereitungen für die Survival-Show. In seinem Video vom 26. Juni stellte er auf seinem YouTube-Kanal „Sascha Huber Reagiert“ seine sieben Gegenstände vor, mit denen der Influencer in den Dschungel ziehen möchte.