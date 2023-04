7 vs. Wild Sprecher – Daher kennt man die Stimme des Survival-Formats

Von: Janik Boeck

Schon das Intro von 7 vs. Wild sorgt dank des Sprechers für Hype unter den Fans. Aber wer ist die Stimme der Show? Hier erfahren Sie es.

Hamburg – Die Erfolgsserie 7 vs. Wild von Fritz Meinecke geht in die inzwischen dritte Staffel. Trotz neuer Teilnehmer, Austragungsorte und Regeln gibt es eine Konstante, die bei Fans für den Gänsehaut-Faktor sorgt. Im Intro der Serie sorgt der Sprecher von 7 vs. Wild für Spannung und Stimmung. Aber wer ist die Stimme der Serie? Hier erfahren Sie, wer der Sprecher von 7 vs. Wild ist.

Titel 7 vs. Wild Staffel 3 Episoden unbekannt Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild Sprecher: Die Stimme der Survival-Show – daher kennt man ihn

Das ist der Sprecher von 7 vs. Wild: Der Sprecher von 7 vs. Wild heißt Rafael Banasik. Der Schauspieler leiht dem Survival-Format schon seit Staffel 1 seine Stimme im Intro und sorgt dort für ordentlich Gänsehaut unter den Fans. Im Zusammenhang mit der Frage, wer der Sprecher von 7 vs. Wild ist, fällt auch immer wieder der Name Erich Räuker. Dieser hat allerdings nichts mit der Serie zu tun. Das Gleiche könnte für Joko und Klaas gelten, die in 7 vs. Wild Staffel 3 dabei sein sollen, sich aber noch nicht gemeldet haben.

Rafael Banasik ist der Sprecher von 7 vs. Wild © PB Photography / YouTube: 7 vs. Wild (Montage)

Woher kennt man die Stimme von 7 vs. Wild? Rafael Banasik ist Synchronsprecher bei Voiced Over. In der Gaming-Szene könnte man ihn für seine Arbeit am Trailer von Anno 1800: DLC 9 Dächer der Stadt kennen. Darüber hinaus hat er diverse Werbeclips eingesprochen, darunter auch zwei im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und einen für den Hardware-Hersteller Razer. Hier ist nochmal das 7 vs. Wild Intro der ersten Staffel mit Rafael Banasik als Sprecher zum Reinhören.

Ist der Sprecher auch in Staffel 3 dabei? Rafael Banasik wird aller Voraussicht nach auch in Staffel 3 der Sprecher von 7 vs. Wild sein. Im Gegensatz zu Regeln und Teilnehmern gehört er wohl zum festen Inventar der Serie. Anders als Robert Marc Lehmann, der für 7 vs. Wild Staffel 3 gar nicht erst gefragt wurde.