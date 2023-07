7 vs. Wild: Staffel 3 startet erst bei Amazon Freevee und dann auf YouTube

Von: Janik Boeck

7 vs. Wild Staffel 3 läuft exklusiv bei Amazon. Fritz Meinecke verriet, wieso die Serie dort läuft und was das für YouTube heißt.

Britisch Kolumbien, Kanada – Eigentlich sollte die dritte Staffel 7 vs. Wild gar nicht stattfinden. Fritz Meinecke und sein Team entschieden sich letztendlich doch für eine Fortsetzung der Serie. In einem Video erklärte er, dass vor allem der neue Hauptsponsor dies möglich gemacht habe: Freevee. Die Plattform gehört zu Amazon und wird exklusiv alle Folgen von 7 vs. Wild Staffel 3 zeigen.

Titel 7 vs. Wild Staffel 3 Episoden unbekannt Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Staffel 3 exklusiv bei Amazon – neuer Sponsor strahlt Serie aus

Wo wird 7 vs. Wild Staffel 3 gezeigt? Inzwischen sind alle Teams für 7 vs. Wild Staffel 3 bekannt. Einige Fragen bleiben trotzdem offen, denn in einem Video erklärte Fritz Meinecke, dass die neue Staffel zumindest zeitweise exklusiv bei Amazon laufen werde. Wer sich die Folgen früher als alle anderen anschauen will, muss sich ein Amazon-Konto anlegen und auf Freevee schauen. Auf YouTube werden die Folgen erst später veröffentlicht.

Freevee – Alle Folgen vorab schauen

YouTube – Alle Folgen, Behind the Scenes, Uncut-Folgen, Reactions

Wann werden die Folgen veröffentlicht? Wann genau die 3. Staffel 7 vs. Wild gezeigt wird, ist noch nicht klar. Ein Sendeplan steht noch nicht, der Zeitraum wurde aber auf November bis Dezember 2023 gelegt. Gedreht wird voraussichtlich Ende August und auch die Location von 7 vs. Wild Staffel 3 steht schon fest. Fans machen sich derzeit Sorgen um das „Altherren-Team“ von 7 vs. Wild.

7 vs Wild: Exklusiv auf Amazon © Ronny Hartmann / dpa / Instagram: Fritz Meinecke (Montage)

Was ist Freevee? Freevee ist ein kostenloser Streaming-Dienst von Amazon. Dort kann man Filme und Serien kostenlos, dafür aber mit Werbung, anschauen. Auch die Folgen der 3. Staffel von 7 vs. Wild werden vollkommen kostenlos gezeigt. Man braucht lediglich ein Kundenkonto bei Amazon. Eine Prime-Mitgliedschaft ist nicht notwendig.