7 vs. Wild Staffel 2: Folge 3 zum Nachlesen – Teilnehmer schuften für Shelter

Von: Josh Großmann

7 vs. Wild Staffel 2: Folge 3 zum Nachlesen – Teilnehmer schuften für Shelter © 7 vs Wild/Unsplash (Montage)

In Folge 3 von 7 vs. Wild Staffel 2 ist viel passiert. Die Teilnehmer arbeiten an ihren Unterschlüpfen – nicht jeder wird in der ersten Nacht gut schlafen.

Perleninseln, Panama – Bei 7 vs. Wild neigt sich in Folge 3 der erste Tag dem Ende zu. Während einige Teilnehmer mit ihren mitgebrachten Gegenständen auf den Bau eines komplizierten Shelters verzichten können, müssen andere hart schuften. Die YouTube-Show mit Fritz Meinecke wird weiterhin von den Fans geliebt und Folge 4 wird gespannt erwartet. Welche Highlights in Folge 3 von 7 vs. Wild passiert sind, kann hier nachgelesen werden.

ingame.de präsentiert alle Highlights in 7 vs. Wild Staffel 2 Folge 3 und wie die Teilnehmer mit dem Shelter-Bau vorankommen.

Mit der zweiten Staffel soll die YouTube-Survival-Show bereits enden. Obwohl die erste Staffel im erbarmungslosen Schweden und die jetzige zweite Staffel auf einer tropischen Insel in Panama extrem bliebt ist, soll das Projekt bereits dieses Jahr enden. Umso spannender sind die Highlights der zweiten Staffel von 7 vs. Wild.