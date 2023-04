Alles für 7 vs. Wild – Trymacs will Knossis Freundin für Absage manipulieren

Von: Joost Rademacher

Trymacs ist richtig scharf auf eine Teilnahme bei 7 vs. Wild. Um sich einen Platz in der Survival-Show zu sichern, will er andere Nominierte zur Absage treiben.

Hamburg – Die Survival Show 7 vs. Wild geht in die dritte Staffel und ganz Twitch-Deutschland will dabei sein. Nach dem gigantischen Erfolg der zweiten Staffel von Fritz Meineckes Hardcore-Campingtrip geiern alle Streamer mit Rang und Namen auf einen Platz in der Teilnehmerliste. Ganz vorne dabei ist auch Trymacs. Der Hamburger Streamer ist besonders heiß auf einen Platz in der neuen Staffel und hat bereits Ideen dafür, wie er daran kommt: Er will Knossi zur Absage von 7 vs. Wild bringen.

Trymacs will Knossis Freundin manipulieren – Streamer ist heiß auf 7 vs. Wild

Das war passiert: In der vergangenen Wochen hat Fritz Meinecke den Vorhang gelüftet und die ersten Ankündigungen zu 7 vs. Wild gemacht. Nicht nur soll Staffel 3 von 7 vs. Wild als Team-Event mit Gruppen aus jeweils zwei Teilnehmern stattfinden. Auch die ersten Teams hat der YouTuber bereits nominiert. Darunter sind mit Knossi und Sascha Huber auch zwei Veteranen aus Staffel 2 in der Auswahl.

Andere Twitch-Persönlichkeiten möchten dabei aber auch ein Wörtchen mitzureden haben. Acht bekannte Streamer haben sich für 7 vs. Wild beworben, Trymacs ist eben einer davon. Per Sprachnachricht hat Maximilian Stemmler sich schon bei Fritz Meinecke gemeldet und nach einer Teilnahme gefragt, bisher ohne Erfolg. Sollte alles scheitern, hat der Streamer aber schon eine Idee in der Hinterhand.

So scherzte Trymacs im Livestream: Um sich einen Platz bei 7 vs. Wild zu sichern, hat Trymacs kürzlich im Livestream schon einen ersten, wenn auch nicht wirklich ernsten Plan, ausgeheckt. Bislang hat Knossi noch keine Zusage für seine Teilnahme in der neuen Staffel gegeben, also hat Trymacs überlegt, wie er den selbsternannten König des Internet von einer Teilnahme abhalten könnte. Die erste Idee war schnell da – der Weg zu Knossis Absage könnte über die Freundin des Streamers führen.

„Über die Freundinnen kriegen wir die“ meinte Trymacs im Livestream. Immerhin hat Knossi schon einmal mitgemacht und seine Freundin würde nicht wollen, dass er ein zweites Mal teilnimmt, behauptete jedenfalls Trymacs‘ Chat. Außerdem soll die dritte Staffel mit 14 Tagen doppelt so lange dauern, wie die ersten beiden.

Da Sascha Hubers Freundin wohl auch gegen eine zweite Teilnahme des Fitness-Influencers wäre, war für Trymacs klar: Er müsste den Freundinnen schreiben, um für die Absage zu sorgen und sich einen Platz in 7 vs. Wild zu sichern. Und einen kleinen Ausweich-Plan hat Max sich auch schon bereitgelegt: „Dann schreib ich auch Knossis Mutter nochmal“

Trymacs: Streamer ist mit Bewerbung für 7 vs. Wild nicht alleine

Diese Streamer wollen auch teilnehmen: Natürlich wird Trymacs seine manipulativen Pläne nur scherzhaft gemeint haben. Trotzdem macht der Streamer mit seinem Teilnahmewunsch bei 7 vs. Wild ernst. Er selbst meinte schon, er würde gerne sein eigenes 7 vs. Wild aufziehen, nur hätte er Angst vor Kritik, wenn er das Survival-Konzept kopieren würde. Trymacs muss sich bei 7 vs. Wild mit seiner Bewerbung aber neben anderen Streamern einreihen. Diese anderen sechs Twitch-Persönlichkeiten haben sich ebenfalls schon beworben:

Papaplatte und Reeze

EliasN97 und Sidney

Fibii und Rohat

Trymacs hatte sich bei Fritz Meinecke zwar ebenfalls schon beworben, als Team-Partner hätte er sich aber MontanaBlack gewünscht, der zusammen mit Elotrix bereits von Fritz nominiert worden ist. Monte ist sich über seine Teilnahme bei 7 vs. Wild aber noch unsicher. Da muss wohl Trymacs‘ Bruder Niklas herhalten, mit dem der Streamer sich aber auch gute Chancen ausrechnen würde.