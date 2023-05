Diablo 4 Server Slam: Open Beta im Mai – Zeiten, Belohnung, Download, Inhalte

Von: Philipp Hansen

Mit Server Slam bekommt Diablo 4 im Mai eine weitere Open Beta spendiert. Erfahrt hier alles Wissenswerte zu Release, Zeiten (Start, Ende), Download & Inhalten.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 startet am 12. Mai überraschend eine weitere Open Beta. Hier dürfen wirklich alle Interessenten auf PC, PS5/ PS4 und Xbox mitmachen. Entwickler Blizzard möchte nämlich sicherstellen, dass die Server dem Spieleransturm zum Release gewachsen sind und veranstaltet deshalb diesen Stress-Test. Im Zuge des „Server Slam“ gibt es dabei einige Änderungen und Neuerungen im Vergleich zu den ersten Test-Phasen – beispielsweise eine weitere Belohnung. Hier alles Wissenswerte.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay, Action-RPG

Diablo 4 Server Slam: Alles zu Datum und Uhrzeiten – Start und Ende der neuen Open Beta im Mai

Blizzard selbst bezeichnet die neue und vermutlich letzte Diablo 4 Beta vor Release des Spiels als „Server Slam“. Die Entwickler wollen dabei die Server an ihre Grenzen bringen und schauen, ob sie den Ansturm von Millionen Spielern diesmal besser verkraften.

Diablo 4 Server Slam Zeiten: Die Testphase ist diesmal nur recht kurz und erstreckt sich über 3 Tage im Mai – glücklicherweise an einem Wochenende.

Der Diablo 4 Server Slam startet am 12. Mai (Freitag), um 21:00 Uhr deutscher Zeit

Der Diablo 4 Server Slam endet am 14. Mai (Sonntag), um 21:00 Uhr deutscher Zeit

Und wo wir gerade beim Start des Server Slam sind: Wer ideal vorbereitet in die Beta starten möchte, findet hier alle Tricks und Geheimnisse für Neulinge und Rückkehrer: Diablo 4: Die 20 besten Tipps für die Open Beta.

Diablo 4 Server Slam – Wie kann man bei der Open Beta im Mai mitmachen? Beim Diablo 4 Server Slam darf wirklich jeder mitmachen, der über die entsprechende Hardware verfügt – also einen passenden PC, eine PS4, PS5, Xbox One oder eine Xbox Series X|S besitzt. Man muss dazu weder vorbestellen, noch irgendwelche sonstigen Voraussetzungen erfüllen. Auch einen Beta Key benötigt man nicht. Den kostenlosen Download findet man im jeweiligen Store seiner Plattform (Battle.net, PS Store, MS Store).

Diablo 4 Server Slam – Wichtig für PlayStation- und Xbox-Spieler In Deutschland ist für die Teilnahme am Server Slam aufgrund der Altersbeschränkung ein PS Plus Abonnement auf PlayStation-Konsolen erforderlich. Xbox Live Gold wird auf Xbox-Plattformen hingegen nicht benötigt. Bei der Release-Version von Diablo 4 wird je nach Plattform ein Abo von Xbox Live Gold oder PlayStation Plus benötigt, um einige Multiplayer-Features nutzen zu können.

Diablo 4 Server Slam: Preload und Downloadgröße der neuen Open Beta im Mai

Diablo 4 Server Slam – gibt es einen Preload? Ja, für den Diablo 4 Server Slam wird Blizzard einen Vorab-Download auf allen Plattformen anbieten. Der Server-Slam-Preload startet am 10. Mai um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Falls man die Diablo 4 Beta noch nicht gelöscht hat: Sobald der Preload-Zeitraum beginnt, wird in diesem Fall einfach ein Update bereitgestellt. Man muss also keinen neuen Client oder alles noch einmal herunterladen.

Diablo 4 Server Slam – Downloadgröße: Das Update für die Beta dürfte recht klein ausfallen und keine massiven Auswirkungen auf die Installationsgröße haben. Für alle, die nicht bei der Diablo 4 Beta dabei waren oder diese bereits gelöscht haben, dürfte es ungefähr auf folgende Downloadgrößen hinauslaufen:

PC: 85 GB benötigter Speicher

PS4: 36 GB benötigter Speicher

PS5: 77 GB benötigter Speicher

Xbox: 76 GB benötigter Speicher

Diablo 4 Server Slam: Inhalte – Alles zu Belohnungen, World Boss Ashava, Klassen und Neuerungen

Diablo 4 Server Slam – Trailer zur neuen Open Beta im Mai: Blizzard heizt die Stimmung im Vorfeld schon mal mit einem neuen Trailer an. Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck davon, was euch im Zuge des Diablo 4 Server Slam im Mai erwartet:

Das ist neu in der Mai-Beta: Allzu viel verändert sich nicht, wenn man schon die Open oder Closed Beta von Diablo 4 im März gespielt hat. Doch diese Neuerungen erwarten die Spieler:

Der Fortschritt aus der Open Beta und dem Early Access im März wird nicht auf den Server Slam übertragen. Der Charakterfortschritt beim Server Slam wird nicht auf die Release-Version von Diablo 4 übertragen.

Beim Server Slam liegt das maximale Charakter-Level bei Stufe 20. Danach erhält man keine Fertigkeitspunkte mehr, kann aber sonst weiterspielen.

Die Drop-Rate legendärer Gegenstände wurde angepasst und entspricht jetzt der Rate aus der Release-Version von Diablo 4.

Die Version von Diablo 4, die während des Server Slam verfügbar sein wird, enthält alle Fehlerbehebungen und Updates aus der Open Beta: Diablo 4 begeistert viele, aber 5 Dinge nerven – Besonders diese Todsünde

Diablo 4 Server Slam – Die Belohnungen bei der neuen Open Beta: Die Rewards aus dem Early Access und der Diablo 4 Open Beta sind auch hier wieder erspielbar, es kommt aber eine weitere coole Belohnung dazu – das „Cry of Ashava“-Mount („Ashavas Schrei“). Hier nochmal alle Belohnungen des Diablo 4 Server Slam in der Übersicht und wie man sie bekommt:

Spielertitel „Erster, Erschlagener“: Freigeschaltet, wenn man mit einem Charakter Kyovashad erreicht.

Spielertitel „Früher, Erkunder“: Freigeschaltet, wenn man mit einem Charakter Stufe 20 erreicht.



Kosmetischer Gegenstand „Beta-Wolfsbündel“: Freigeschaltet, wenn man mit einem Charakter Stufe 20 erreicht.

Kosmetischer Gegenstand „Beta-Wolfsbündel“: Freigeschaltet, wenn man mit einem Charakter Stufe 20 erreicht. Reittiertrophäe „Ashavas Schrei“: Freigeschaltet, wenn man Weltenboss Ashava mit einem Charakter auf Stufe 20 besiegt.

Diablo 4 Server Slam – Die Inhalte der neuen Open Beta: In der Beta bekommen Spieler einen Vorgeschmack auf die Kampagne von Diablo 4. Alle Inhalte aus Akt 1 sind spielbar. Das umfasst die erste Zone „Die Zersplitterten Gipfel“ – eine Schneelandschaft, die nach Belieben erkundet werden kann. Dort kann man unter anderem in Haupt- und Nebenquests Sanktuarios ereignisreiche Geschichte erleben, in Welt- und Legionsereignissen die Kampfkünste verfeinern oder in Dungeons Ausrüstung sammeln.

Diablo 4 Server Slam – Alles zum World Boss Ashava in der neuen Open Beta: Als Highlight und größte Herausforderung gilt auch beim Server Slam wieder Weltenboss Ashava, der aber nur zu bestimmten Zeiten auftaucht. In der Mai-Beta trifft man diesen an folgenden Terminen an:

13. Mai ab 18:00 Uhr deutscher Zeit

danach alle 3 Stunden, bis zum 14. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Alles Wissenswerte zu dieser Monstrosität und wie man sie bezwingt, findet man hier: Diablo 4 Server Slam: World Boss Ashava finden – Spawn-Zeiten, Fundort, Tipps

Diablo 4 Server Slam - Welche Klassen kann man spielen? Im Zuge der Open Beta werden alle Diablo 4 Klassen spielbar sein. Genau diese 5 Klassen stehen dann auch beim Release zur Auswahl:

Barbar

Zauberer

Totenbeschwörer

Jäger

Druide

Wer übrigens im Zuge des Server Slam nicht lange herumexperimentieren und gleich auf die stärksten Skillungen setzen möchte, sollte sich folgenden Artikel mal genauer anschauen: Bester Build für jede Klasse in der Diablo 4 Beta – mit Level-Guide & auf Deutsch.

