Pokémon GO: Alle Raids im Juni 2022 – Erste Raid-Stunde mit Kyogre

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Alle Raids im Juni 2022 – Erste Raid-Stunde mit Kyogre © Niantic/Prime Gaming

In Pokémon GO finden im Juni wieder Raids mit neuen Gegnern statt. Vor allem neue Spieler sollten die Gelegenheit nutzen. Es warten starke Monster.

San Francisco – In Pokémon GO steht ein neuer Monat mit brandneuen Raid-Bossen vor der Tür. Denn ab dem 31. Mai sagen die alten Raid-Gegner „Tschüss“ und machen Platz für die neuen Pokémon. Die können sich im Juni sehen lassen und bieten neueren Spielern die Möglichkeit, starke legendäre Pokémon zu fangen.

ingame.de verrät, welche Raid-Bosse im Juni in Pokémon GO am Start sind und wann die Raid-Stunden stattfinden.

Diesmal gibt es in den Pokémon GO Raids im Juni 2022 keine neuen Pokémon, die zum ersten Mal ins Spiel eingeführt werden – zumindest noch nicht. Für das Pokémon GO Fest 2022 wurde bereits ein neuer „Level 5“-Raid-Boss angekündigt, der aber noch nicht veröffentlicht wurde. Fans spekulieren jedoch, dass es sich dabei um eine der Ultrabestien aus Pokémon Sonne und Mond handeln könnte.