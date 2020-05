Animal Crossing New Horizons - Alle neuen Informationen zum Nintendo Switch-Spiel

Animal Crossing New Horizons ist der neueste Teil der Lebenssimulations-Reihe für die Nintendo Switch. Hier erfahren Sie alle neuen Informationen rund um das Spiel.

Update vom 19. Mai 2020, 17:07 Uhr: In Animal Crossing New Horizons ist derzeit der Museumstag im Gange. Ingame.de berichtet im Guide, u.a. welche Belohnungen euch bei der Stempeljagd erwarten.*

Update vom 19. Mai 2020, 16:30 Uhr: Dass selbst in AAA-Spielen Fehler entdeckt werden, ist normal. Nintendo kann sich jedoch nicht eingestehen, dass ein Spielfehler in Animal Crossing New Horizons auf YouTube veröffentlicht wurde und lässt das Video sperren. Ingame.de berichtet über Einzelheiten.

Update vom 19. Mai 2020, 11:12 Uhr: Ihr erfahrt in unserem Guide alles über die speziellen Spawn-Rhythmen der Besucher eurer Animal Crossing New Horizons-Insel. Ingame.de erklärt euch, wie ihr nie wieder einen Besucher verpasst.

Update vom 18. Mai 2020, 14:35 Uhr: Manche Gameplay-Prozesse in Animal Crossing New Horizons dauern ewig, das weiß auch Ingame.de. Daher baute ein Spieler nun eine Lego-Maschine, die Angelköder bastelt.*

Update vom 18. Mai 2020, 12:02 Uhr: Ein kürzlich entdeckter Trick lässt Animal Crossing New Horizons-Spieler bisher unbekannte Ebenen erkunden. Ingame.de zeigt, was es damit auf sich hat und wie ihr den Glitch nachmachen könnt.

Update vom 15. Mai 2020, 21:43 Uhr: Kaum zu glauben aber noch ein Gehmeinis des Spiele wurde nun gelüftet. Dieses Mal geht es um den Quastenflosser und warum er so schwer zu fassen ist.

Update vom 14. Mai 2020, 16:05 Uhr: Ihr ertragt einen nervigen Bewohner eurer Animal Crossing New Horizons-Insel nicht mehr? Keine Sorge, ingame.de zeigt euch, wie ihr mit unserem Guide doofe Nachbarn loswerdet.*

Update vom 14. Mai 2020, 15:34 Uhr: Kürzlich veröffentlichte Nintendo hauseigene Wallpaper von Animal Crossing New Horizons, die euch Spaß bei Arbeit bringen. Ingame.de berichtet über die schöne Idee.*

Update vom 13. Mai 2020, 15:17 Uhr: Ein Animal Crossing New Horizons-Fan zeigt in einem Youtube-Video, wie gut die quirligen Pokémon in das Nintendo Switch-Spiel passen könnten. Ingame.de berichtet darüber, ob das Cross-Over funktionieren könnte.

Update vom 13. Mai 2020 , 09:08 Uhr: Skorpione fangen in Animal Crossing New Horizons ist nicht einfach. Ingame.de fasst in einemSkorpion-Guide alle wichtigen Infos für eine erfolgreiche Jagd zusammen*.

Update vom 12. Mai 2020: Eine Animal Crossing New Horizons-Spielerin entdeckte nun ein Geheim-Feature, mit dem Dinosaurier zum Leben erweckt werden können. Ingame.de berichtet über Einzelheiten*.

Update vom 08. Mai 2020: Schockierende Wahrheit aufgedeckt – Animal Crossing New Horizons ist dafür bekannt, sich bei Bewohnern, Pflanzen und Fischen aus der Natur zu orientieren. Jetzt zeigt eine Spielerin auf Twitter wie der niedliche Riemenfisch tatsächlich aussieht. Das schockierende Ekelbild des Fisches* und die Reaktionen der Fans finden sie auf ingame.de.

Update vom 07. Mai 2020, 16:50 Uhr: Nun zeigt Nintendo seine Einnahmen des letzten Geschäftsjahr. Ingame.de berichtet, was Animal Crossing New Horizons damit zu tun hat*.

Update vom 07. Mai 2020, 13:50 Uhr: Ein vermeintlicher Drogenring auf Facebook* bestehend aus Animal Crossing New Horizons-Spieler rückt Nintendo in ein dunkles Licht. Ingame.de berichtet, was dahinter steckt.

Update vom 07. Mai 2020, 12:30 Uhr: Viele Fans wünschen sich immer wieder Updates zu Animal Crossing New Horizons. Auf ingame.de kann man nachlesen, wie ein Update-Video nun die Nintendo Switch Fans begeistert*.

Update vom 06. Mai 2020: Das Leben in Covid-19-Zeiten ist nicht leicht. Umso schöner, dass man in Animal Crossing New Horizons auf seiner eigenen Insel entspannen kann. Ingame.de* berichtet nun über eine Verschwörungstheorie einer US-Talkshow gegen Nintendo*, die schockiert.

Update vom 05. Mai 2020 15:40: Mithilfe eines Fehlers kann man bei Animal Crossing New Horizons nun schnell Geld machen. Auf ingame.de erfährt man, wie man Gegenstände dank des Fehlers duplizieren kann*.

Update vom 05. Mai 2020 12:11 Uhr: Ihre Animal Crossing New Horizons-Insel ist geplagt von wucherndem Unkraut und es dauert einfach zu lange, alles schön herzurichten? Damit ist nun Schluss, denn ein Spieler bietet seine Dienste als Unkrautjäter an* und befreit jede noch so verwahrloste Insel von dem Gewächs. Was dahinter steckt und warum seine Firma expandiert, erfahren Sie bei Ingame.de.

Update vom 30. April 2020: Obwohl Sie alles daran setzen, ihre Insel in Animal Crossing New Horizons in ein grünes Paradies zu verwandeln, bleibt die 5-Sterne-Bewertung bislang aus? Die Gründe dafür überraschen viele Spieler. Im Guide von ingame.de erfahren Sie, welche Faktoren für die Top-Wertung stimmen müssen* und wie sie jederzeit ihren aktuellen Inselstatus abfragen können.

Update vom 29. April 2020, 16:40 Uhr: Nun können Fans des Terraformings bei Animal Crossing New Horizons aufatmen. Auf ingame.de kann man nachlesen, wie ein Fan ein extra Tool für das Umbauen der Insel erstellt hat*.

Update vom 29. April 2020, 13:00 Uhr: Nintendo startet den großen Früchtetausch zwischen seinen Länderniederlassungen. Kündigt Nintendo so etwa neue Früchte* für Animal Crossing New Horizons an?

Update vom 28. April 2020, 14:00 Uhr: Für Kunstfreunde ist Reiners Schatzkutter ein Graus in Animal Crossing New Horizons, verkauft der listige Fuchs doch mehr gefälschte Werke als Wolfgang Beltracchi. In unserem Fake-Guide* zeigen wir Spielern, wie Fälschungen von den Originalen zu unterscheiden sind.

Update vom 27. April 2020, 17:23 Uhr: Der Monat April neigt sich dem Ende zu, was für Animal Crossing New Horizons-Spieler Abschied nehmen bedeutet. Denn jeden Monat rotieren einige seltene Insekten und Fische aus dem Nintendo Switch-Spieler und sind eine Zeitlang nicht mehr zu fangen. Welche Insekten und Fische in Kürze aus dem Spiel verschwinden* und wo sie zu finden sind, erfahren Sie auf ingame.de.

Update vom 27. April 2020, 14:15 Uhr: Nun gibt es bei ingame.de auch einen Guide zu den neuen Büschen* bei Animal Crossing New Horizons.

Update vom 27. April 2020, 12:15 Uhr: Nach einem neusten Leak soll nun auch eine alt bekannte Funktion zu Animal Crossing New Horizons zurückkehren. Auf ingame.de kann man nachlesen, welche Funktion laut dem Leak erscheinen soll und welche bekannte Person damit zusammenhängt*.

Update vom 24. April 2020, 16:45 Uhr: Update führt zu Aufregung. Das erst kürzlich aktualisierte Animal Crossing New Horizons bringt eine Menge tolle Neuerungen für die Spieler, aber auch eine schlechte Nachricht mit sich. Nintendo beschneidet nämlich die Möglichkeit der Spieler, auf ihrer Insel schnell an viele Sternis zu gelangen. Ingame.de berichtet darüber wie Fans auf die Herabsetzung der Zinssätze reagieren* und warum Vergleiche zu Tom Nook laut werden.

Update vom 24. April 2020, 11:16 Uhr: Bunt und harmlos wird laut und schräg – Ein Animal Crossing-Fan hat das neue Terraforming-Tool von New Horizons zum Anlass genommen, eine Kult-Gameshow auf seiner Insel nachzubauen. Das friedliche Treiben des Spiels hatte damit schnell ein Ende, denn genau wie in Takeshi's Castle nahm der Trubel auch auf der Insel des kreativen Spielers schnell seinen Lauf. Auf ingame.de können sie sich die Gameshow-Insel anschauen* und sich zurück in die 90er versetzen lassen.

Update vom 23. April 2020, 17:00 Uhr: Rekordstart für Animal Crossing New Horizons – Im ersten Monat verkauft sich das Spiel auf der Nintendo Switch so gut, dass selbst Call of Duty in die Röhre schaut. Welchen historischen Rekord New Horizons jetzt aufstellen konnte* und warum viele Spieler darunter zu leiden haben, erfahren Sie auf ingame.de.

Update vom 23. April 2020, 15.56 Uhr: Wie ingame.de berichtet, zeigt ein neues Fanvideo nun Animal Crossing New Horizons im 80er Jahre Anime Style und lässt bekannte Gesichter in finstere Rollen schlüpfen*.

Update vom 23. April 2020, 11.23 Uhr: Fashion Begeisterte können sich nun mit den besten Tipps und Tricks zu Designs, IDs und QR-Codes in Animal Crossing New Horizons versorgen lassen. Im Guide zu Designs* zeigt ingame.de wie kinderleicht tolle Designs für angehende Inselbewohner geschaffen werden können.

Update vom 22. April 2020: Nintendo hat nun auf den Leak der neuen Inhalte reagiert und kündigt ganz offiziell die kommenden Events für Animal Crossing New Horizons an. Spieler können ab dem 23. April nicht nur den Tag der Natur feiern, sondern dürfen sich auf zahlreiche Neuerungen im Spiel freuen, die bis in den Juni andauern. Auf ingame.de finden Sie einen genauen Zeitplan vom Update* und welche zwei neuen Besucher die Insel ab sofort besuchen.

Update vom 20. April 2020: Ein Twitter-Account hat nun Informationen zu einem neuen Update von Animal Crossing New Horizons gefunden und in einem Leak* bekannt gegeben. Auf ingame.de kann man nachlesen, welche Neuheiten das Update enthalten soll* und wie der Account an seine Informationen gekommen ist.

Kyōto, Japan – Animal Crossing: New Horizons* ist seit dem 20. März 2020 für die Nintendo Switch* erhältlich und begeistert bereits Millionen von Spielern weltweit. In der Lebenssimulation kann man sich die Insel seiner Träume bauen und zusammen mit tierischen Bewohnern*, welche auf der Insel leben, ein harmonisches Leben führen.

Dabei kann man sich verschiedene Aufgaben zum Ziel des Spieles machen. Man kann zu einem die Schulden seines gekauften Hauses tilgen und dadurch absolute Freiheit erlangen, den Tag mit Fischen* oder Insekten* fangen verbringen, mit seinen Nachbarn tratschen oder mithilfe von Terraforming die eigene Insel ganz individuell gestalten.

Durch das Finden von seltenen Gegenständen kann man bei Animal Crossing New Horizons Sterni verdienen und diese wiederum für Möbelstücke, Kleidung oder Werkzeuge ausgeben. Das Spiel lässt sich auch im Multiplayer-Modus mit bis zu acht Freunden gleichzeitig spielen. Während des Spiels werden Spieler durch Echtzeitevents, insbesondere an Feiertagen, mit neuen Inhalten versorgt.

Am 20. März 2020 kam Animal Crossing New Horizons für die Nintendo Switch auf den Markt und ist aktuell im Nintendo eShop für 59,99 € erhältlich.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de