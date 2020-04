"Animal Crossing: New Horizons" - So lassen sich Blumen kreuzen

Blumen machen jeden Garten schöner. Deswegen sammeln viele "Animal Crossing"-Spieler fleißig ihre Blumen. Manche müssen aber speziell gezüchtet werden.

Blumen können in " Animal Crossing " gekreuzt werden.

" gekreuzt werden. Dadurch entstehen neue Farben.

Blumen steigern die Inselbewertung.

In "Animal Crossing: New Horizons*" gibt es kein klassisches Ziel, das Spieler erreichen müssen. Sie können sich vielmehr ausleben in dem Spiel für die Nintendo Switch. Während die einen gerne Fische angeln, andere ihr Haus dekorieren, pflegen manche Spieler die Insel beziehungsweise ihren Garten.

Dazu gehört nicht nur Unkraut zu entfernen, sondern auch das Pflanzen von Blumen. Und davon hat "Animal Crossing: New Horizons" einige zu bieten. Allerdings sind nicht alle so einfach in der Wildnis zu finden. Manch eine Blume muss gezüchtet werden, um eine bestimmte Farbe zu erhalten. Wir verraten, wie Blumen in "Animal Crossing: New Horizons" gekreuzt werden.

"Animal Crossing: New Horizons" - Blumen finden und kaufen

Blumen lassen sich in dem Videospiel auf mehrere Weisen sammeln. Auf der eigenen Insel finden Spieler nur eine Blumesorte, die dort wächst. Neue Arten können sie entweder bei Nepp und Schlepp kaufen oder auf anderen Inseln sammeln.

Für letzteren Weg müssen Spieler die Inseln von Freunden besuchen oder per Nook-Meilen auf unbewohnten Inseln nach neuen Blumen suchen. Alternativ können sie Blumen auch über Nookazon kaufen* - eine von Fans gebaute Handelswebsite.

"Animal Crossing: New Horizons" - So werden Blumen richtig gekreuzt

Damit am Ende die richtige Blumenfarbe herauskommt, müssen "Animal Crossing"-Spieler ein paar wichtige Punkte beachten. An oberster Stelle steht dabei: das richtige Pflanzen. Es reicht nicht, einfach Blumen wild nebeneinander zu stellen. Es muss einem Muster gefolgt werden.

Blumen sollten wie auf einem Schachbrett angepflanzt werden und dabei muss ein Feld zwischen den Pflanzen frei bleiben. Werden zum Beispiel in der oberen Reihe gelbe Lilien gepflanzt - und mit einem Feld Abstand darunter rote Lilien, wachsen in der Mitte orangefarbene Lilien.

Außerdem müssen Blumen regelmäßig gegossen werden, um Kreuzungen zu erzielen. Sobald eine Pflanze gegossen wurde, glitzert sie. Bei Regen muss ebenfalls mit der Gießkanne nachgeholfen werden, da nur so Kreuzungen möglich sind.

"Animal Crossing: New Horizions" - Alle Blumen und die möglichen Kreuzungen

Blumenart Farbkombination Anemonen Blau + Blau = Lila Blau + Pink = Lila Orange + Rot = Pink Orange + Weiß = Blau Weiß + Weiß = Blau Chrysanthemen Lila + Lila = Grün Rot + Weiß = Pink Weiß + Weiß = Lila Hyazinthen Blau + Blau = Lila Rot + Gelb = Orange Rot + Weiß = Pink Weiß + Weiß = Blau Kosmeen Gelb + Rot = Orange Rot + Rot = Schwarz Rot + Weiß = Pink Lilien Gelb + Rot = Orange Rot + Rot = Schwarz Rot + Weiß = Pink Rosen Hybrid-Rot + Hybrid-Rot = Blau Gelb + Rot = Orange Lila + Orange = Hybrid-Rot Rot + Rot = Schwarz Rot + Weiß = Pink Schwarz + Wasser aus der goldenen Kanne = Gold Weiß + Weiß = Lila Tulpen Rot + Gelb = Orange Rot + Rot = Schwarz Rot + Weiß = Pink Schwarz + Schwarz = Lila Veilchen Blau + Blau = Lila Gelb + Rot = Orange Rot + Rot = Lila Weiß + Weiß = Blau

