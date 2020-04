"Animal Crossing: New Horizons" - alle Werkzeuge und wie sie freigeschaltet werden

Für viele Arbeiten in "Animal Crossing: New Horizons" brauchen Spieler Werkzeuge.

Nintendo Switch

von Andre Borbe schließen

Ohne Werkzeuge geht in "Animal Crossing: New Horizons" nicht viel. Wir verraten, wann Schaufel, Axt und Co. freigeschaltet werden und was Spieler dafür tun müssen.