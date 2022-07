PS Plus Essential: Gratis Spiele im August 2022 – An diesem Termin erfolgt die Ankündigung

Von: Adrienne Murawski

Teilen

PS Plus Essential: Gratis Spiele im August 2022 – An diesem Termin erfolgt die Ankündigung © Sony

Noch zwei Wochen, dann ist der Juli schon wieder vorbei. Wann werden also die PS Plus Essential Spiele für August 2022 von Sony angekündigt?

San Mateo – Das PS Plus Modell hat sich geändert und Abonnenten können nun zwischen drei Stufen wählen: Essential, Extra oder Premium. Mit dem PS Plus Essential-Abo bekommt man das Gleiche, wie all die Jahre zuvor: jeden Monat drei Gratis-Spiele für PS4 und PS5. Mit PS Plus Extra und PS Plus Premium haben Abonnenten hingegen eine größere Auswahl an Spielen, die sich aber auch seltener ändern.

ingame.de verrät, wann die Ankündigung der neuen Gratis-Spiele im August 2022 für PS Plus Essential erfolgt.

Mehr zum Thema PS Plus: August 2022 Essential Spiele – Ankündigung an diesem Datum

Bei der Bekanntgabe der PS Plus Essential Spiele für den neuen Monat folgt Sony schon seit Jahren dem gleichen Muster. Die Gratis-Titel werden immer am ersten Dienstag im Monat zur Verfügung gestellt und am Mittwoch davor bekannt gegeben.