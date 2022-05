Apex Legends Mobile: Release und neuer Trailer – Fade exklusiv fürs Smartphone

Von: Josh Großmann

Apex Legends Mobile bringt das spannende Battle Royale fürs Smartphone. Den Release feiert Respawn mit einem neuen Trailer – und der exklusiven Legende „Fade“.

Vancouver, Kanada – Let’s drop, shock and rock – Apex Legends bekommt eine eigene Mobile-Version, die ab dem 17. Mai auf iOS und Android spielbar wird. Respawn Entertainment und EA feiern den weltweiten Launch mit einem neuen Trailer, der das spannende Gameplay des Mobile Battle Royales zeigt. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, bekommt Apex Legends Mobile dabei zum Release eine exklusive Legende, bei der selbst Konsolen- und PC-Spieler ins Staunen kommen.

Name des Spiels Apex Legends Mobile Datum der Erstveröffentlichung 17. Mai 2022 Herausgeber EA (Electronic Arts) Plattformen iOS, Android Serie Titanfall Entwickler Respawn Entertainment, LLC, Panic Button Games Genre First-Person Shooter, Battle Royale

Apex Legends Mobile: Release und neuer Trailer – So viel steckt in der Handy-Version

Das ist neu: Gameplay zu Apex Legends Mobile macht schon länger seit der Closed Beta die Runde. Doch nun wurde pünktlich zum Release am 17.05. ein längerer Trailer veröffentlicht, der das energiegeladene Gameplay von Apex Legends auf dem Smartphone zeigt. Anders als die Mobile-Version für Fortnite, ist Apex Legends Mobile ein eigens entwickeltes Spiel, das gesondert von der Konsolen- und PC-Variante betrieben wird. Crossplay in Apex Legends mit der Handy-Version wird es also nicht geben. Kommentiert werden die Spielszenen im Trailer vom lustigen Zeitgenossen Mirage, der auch eine der zehn spielbaren Legenden zum Start ist. Den Trailer haben wir euch hier eingebunden:

Das ist zu sehen: Das Gameplay zeigt die einzige zum Release verfügbare Karte in Apex Legends Mobile: Rand der Welt. Dabei handelt es sich um die Variante aus Season 3, bei der Capitol City noch nicht durch die Zerstörung in Fragment West und -Ost aufgeteilt ist. Das typische Gameplay von Apex Legends scheint auf dem Smartphone gut umgesetzt worden zu sein und macht komplizierte Vorgänge wie Sliden oder Looten zu durch simples tippen machbar.

Ebenfalls glänzt die Mobile-Version direkt zum Release mit vielen verschiedenen Modi. Neben dem Battle Royale gibt es Team-Deathmatch, 3 vs 3 und einen Quickplay-Modus, der „Battle Royale, aber schneller“ nahekommen soll. Von dieser Fülle an Modi können PC- und Konsolen-Spieler*innen nur träumen. Ebenfalls ein exklusiver Inhalt für Apex Legends Mobile ist die neue Legende Fade.

Apex Legends Mobile: Release-Trailer zeigt neue Legende in Aktion – Das ist Fade

Das sind die Legenden: Zum Release werden lediglich zehn Legenden verfügbar sein. In der Konsolen- und PC-Version gibt es mittlerweile 21 Charaktere, sodass es an Kreativität nicht gemangelt hat. Ganz im Gegenteil: mit Fade bekommt Apex Legends Mobile direkt zum Release die erste exklusive Legende, die sich zwischen den neun bereits bekannten einreiht. Das sind die Legenden in Apex Legends Mobile:

Bloodhound

Bangalore

Wraith

Pathfinder

Gibraltar

Lifeline

Caustic

Mirage

Octane

Fade

Das ist Fade: Die neue Legende Fade ähnelt Wraith in mancherlei Hinsicht. Seine Kontrolle über das „Nichts“ lässt ihn mit seiner taktischen Fähigkeit kurz in der Zeit zurückreisen. Seine ultimative Fähigkeit ist eine Art Granate, die getroffene Gegner für kurze Zeit im „Nichts“ verschwinden lässt. Fades passive Fähigkeit gibt ihm einen kurzen Geschwindigkeitsschub, wenn er über den Boden rutscht. Das Moveset lässt Fade wie eine extrem agile Legende aussehen, die in den richtigen Händen absolut tödlich ist. Wir sind gespannt, welche taktischen Gameplay-Szenarien Fade hervorrufen wird.

Apex Legends Mobile: Release und neuer Trailer – Fade exklusiv fürs Smartphone © Respawn Entertainment (Montage)

Wann kann ich spielen? Apex Legends Mobile soll weltweit am 17.05. für iOS und Android erscheinen. Haltet also die Augen im AppStore oder Google Play Store offen, um euch die passende Version für euer Handy herunterzuladen. Solange Apex Legends Mobile noch nicht offiziell released wurde, könnt ihr euch noch auf der Website von EA vorab registrieren, um zusätzliche Belohnungen im Spiel zu erhalten.