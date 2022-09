MontanaBlack erfüllt Fan Herzenswunsch – Auch SternTV wird aufmerksam

Von: Joost Rademacher

Teilen

MontanaBlack erfüllt Fan Herzenswunsch – Auch SternTV wird aufmerksam © Twitch / MontanaBlack

MontanaBlack gilt als Twitch-Bad-Boy, sein Herz sitzt aber am rechten Fleck. Mit einer Aktion für einen Teenager mit Alkoholschäden kommt er bald ins Fernsehen.

Buxtehude – Man kann von MontanaBlack halten, was man will, aber er ist ein Mann mit Prinzipien. Der Twitch-Streamer macht regelmäßig Schlagzeilen mit seinen wohltätigen Aktionen und wenn er erst einmal etwas verspricht, dann hält er Wort. Schon im Juli hatte er auf ein Video über Alkoholschäden in der Schwangerschaft reagiert und einem Jungen seine Hilfe angeboten. Jetzt will er den Jungen besuchen – was auch das Fernsehen aufmerksam macht.

Mehr zu MontanaBlacks nächstem Fan-Besuch und Auftritt bei SternTV verrät ingame.de.

Mehr zum Thema MontanaBlack verzichtet auf den Eligella-Cup, um einem Fan zu helfen

Schon im Juli hatte MontanaBlack in seinem Livestream mit seinen Fans auf eine Reportage von SternTV reagiert. Zentrales Thema davon waren Kinder und Jugendliche ging, die durch Alkoholkonsum der Mutter schon vor der Geburt gesundheitliche Schäden davongetragen hatten. Besonders der Fall von einem Jungen namens Benjamin hatte es dem Streamer und seiner Community angetan, die allesamt besonders von seiner erwachsenen Art im Umgang mit seinen Umständen beeindruckt waren.