YouTuber im Dauerrausch – Gibt halbes Jahresgehalt für Alkohol in 2 Nächten aus

Von: Josh Großmann

Teilen

YouTuber im Dauerrausch – Gibt halbes Jahresgehalt für Alkohol in 2 Nächten aus © YouTube

Der YouTuber Ron Bielecki ist für seine exzessiven Partys bekannt. Im Interview gesteht er, dass er im Dubai-Urlaub extrem hohe Summen für Alkohol gezahlt hat.

Dubai – Früher brachte er noch Fitness-Content auf YouTube*, doch heute ist Ron Bielecki für das absolute Gegenteil bekannt. Als Playboy und Partylöwe zeigt er seinen Zuschauern auf TikTok*, Instagram* und Co., wie krass der 23-Jährige feiern kann. An Silvester war er mit anderen bekannten Gesichtern aus der YouTube-Szene in Dubai und hat dabei ordentlich auf den Putz gehauen. Dort soll er Summen ausgegeben haben, bei denen selbst seine Freunde den Kopf schütteln.

ingame.de* enthüllt, wie viel Geld YouTuber Ron Bielecki in nur zwei Nächten für Alkohol ausgegeben hat.

Ron Bielecki ist derzeit stark im Trend und hat mittlerweile beinahe eine halbe Million Abonnenten auf YouTube. In seinen Videos präsentiert er, wie er mit zu viel Geld, zu vielen Frauen und zu viel Alkohol umgeht. Seine Fans sind begeistert von seinen Exzessen, bei denen man schon Mal ins Staunen kommen kann – ob positiv oder negativ. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA