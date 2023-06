Schreibtisch leidet für Diablo 4 – Höchster Schwierigkeitsgrad sorgt für Ausraster

Von: Joost Rademacher

Schreibtisch leidet für Diablo 4 – Höchster Schwierigkeitsgrad sorgt für Ausraster © Blizzard (Montage)

Ohne einen starken Build kann man auf Weltenstufe 4 in Diablo 4 echte Probleme bekommen. Das sorgte bei einem übermütigen Spieler für einen dicken Ausraster.

Irvine, Kalifornien – Löcher in Putzwänden, pulverisierte Controller, zerschmetterte Bildschirme; die altbekannte Gamer Rage hat schon so einige Gaming-Setups auf dem Gewissen. Jetzt hat auch Diablo 4 für einen ordentlichen Sachschaden gesorgt. Wer auf Weltenstufe 4 spielt, sollte einen Charakter mit einem gut ausgebauten Build haben. Wer dagegen einfach auf gut Glück in die höchste Schwierigkeitsstufe wechselt, begibt sich in eine Welt des Schmerzes, wie auch ein Spieler feststellen musste.

Bis man also so weit ist, Weltenstufe 4 starten zu können, dürfte man mit dem eigenen Charakter locker schon Level 70 erreicht haben. Für manche Spieler erweist sich die „Qual“-Schwierigkeit allerdings als zu hart. Sufficient-Cash8328 zeigte mit dem Reddit-Post ein Bild als Update für den Start auf Weltenstufe 4. Das Stück Kleinholz, das wohl mal zum Schreibtisch gehört haben muss, zeugt von einem waschechten Fall von Gamer Rage.