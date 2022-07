7 vs. Wild: Knossi reagiert auf Elite-Soldat – „Gegen mich kannste bringen, wen du willst“

Von: Daniel Neubert

Knossi nimmt dieses Jahr an Staffel 2 von 7 vs. Wild teil. Jetzt reagierte der Streamer auf die Teilnahme des Elitesoldaten Ottogerd Karasch und gibt sich selbstbewusst.

Baden-Baden – Der Twitch-Streamer Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi, ist unter den Teilnehmern der zweiten Staffel von 7 vs. Wild gleich in mehrfacher Hinsicht ein Exot. Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern ist der Entertainer und YouTuber nämlich alles andere als ein Survival-Experte. Nachdem nun das Teilnehmerfeld bis auf die Wildcard endgültig feststeht, reagierte der Streamer auf YouTube auf das Vorstellungsvideo des letzten Teilnehmers. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, gab sich Knossi dabei überraschend selbstbewusst.

7 vs. Wild: Knossi, der Außenseiter, provoziert Elite-Soldat auf YouTube

Darum geht‘s im neuen Video: Die Produktion der zweiten Staffel „7 vs. Wild“ steht in den Startlöchern. Seit Wochen kursieren Gerüchte über die Location und das Teilnehmerfeld wurde nach und nach besetzt. Der Entertainer Knossi ist als Teilnehmer mit der geringsten Survival-Erfahrung als absoluter Außenseiter an Bord. Knossis Zusage sorgte für jede Menge Diskussionen. Jetzt kommentierte der Entertainer aus Baden-Baden das Vorstellungsvideo des neusten Teilnehmers.

In seinem Video auf YouTube vom 2. Juli reagierte Knossi auf das neue Video von Fritz Meinecke, dem Kopf hinter „7 vs. Wild“. Meinecke hatte in den vergangenen Tagen den neuen Teilnehmer Ottogerd Karasch in einem Video vorgestellt und Knossi diskutierte währenddessen mit seinem Livechat. Karasch ist ehemaliger Soldat und im wahrsten Sinne mit allen Wassern gewaschen. Der 49-Jährige ist ein echter Survival-Experte, der Meinecke in der zweiten Staffeln von 7 vs. Wild ordentlich Konkurrenz machen könnte.

Wie reagiert Knossi? Der Streamer gibt sich auf den ersten Blick absolut unbeeindruckt. Allerdings ist Knossi deutlich anzumerken, dass er die Show nicht ganz so bierernst nimmt, wie die restlichen Teilnehmern. Als Meinecke in seinem Video zu „7 vs. Wild“ die Teilnehmenden aufzählt, muss Knossi unfreiwillig lachen und kommentiert: „Unpassender kann es nicht sein, meinen Namen da zu hören.“

Knossi ist sich seiner Rolle als Außenseiter bei „7 vs. Wild“ absolut bewusst und spricht das Thema auch direkt an. Er findet es sogar persönlich spannender, wenn Personen mit weniger Erfahrung an der Show teilnehmen, als sieben Experten, die allesamt problemlos in der Wildnis zurechtkommen würden.

Bevor Ottogerd Karasch von Meinecke im Video vorgestellt wird, kommentiert Knossi: „Keine Chance. Gegen mich kannste bringen, wen du willst.“ Dann grinst er und fährt fort: „Irgendwo schlummert in mir auch n‘ bisschen die große Fresse.“

7 vs Wild: Die Community ist gespannt wie Knossi performt

Was sagen die Kommentare? Insgesamt freuen sich die Zuschauer auf Knossis Teilnahme an der Show. Auch wenn sie sich sicher sind, dass der Streamer nicht als Gewinner vom Platz gehen wird, sind sie gespannt darauf, wie lange er durchhalten wird. Eins ist auf jeden Fall eindeutig: Die Vorfreunde unter den Fans auf die zweite Staffel „7 vs. Wild“ ist jetzt schon riesig, die Videos und Reaktionen werden teils hunderttausendfach auf YouTube geklickt.

Thomas Feller schreibt: „Ich finde es super, dass du mit machst. Das wird eine große Herausforderung aber genau die Mischung aus erfahrenen und weniger erfahrenen Menschen macht es doch interessant. Ich glaube auch, dass du unterschätzt wirst.“

Timmetri kommentiert: „Knossi, du packst die 7 Tage! Du bist ein Mann, der die Krokodile roh verschlingt und Giftschlangen wie Spaghetti schlürft!“

Knossi ist sich durchaus darüber im Klaren, dass er vermutlich nicht gewinnen wird, doch Veranstalter Fritz Meinecke steht zu seiner Wahl und nahm in der Vergangenheit bereits den Entertainer in Schutz. Es ist gut möglich, dass die Zuschauer vor den Bildschirmen den Entertainer aus Baden-Baden unterschätzen. Möglicherweise schlummert in dem Streamer auch ein zäher Überlebenskünstler, den die Welt bisher einfach nur noch nicht zu Gesicht bekommen hat. Lange wird es auf jeden Fall nicht mehr dauern, bis die Fans Knossi in freier Wildbahn erleben dürfen.

Im November diesen Jahres soll die zweite Staffel „7 vs. Wild“ auf YouTube zu sehen sein. Eins steht auf jeden Fall fest: Die zweite Staffel „7 vs. Wild“ wird mit einem derart ehrgeizigen und motivierten Feld von Teilnehmern auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit.