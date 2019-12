Bester CS:GO Spieler zu Unrecht gebannt? Seine Community steht hinter ihm

Der CS:GO-Profi Oleksandr „s1mple“ Kostyliev ist einer der besten Spieler weltweit. Nun wurde der Ukrainer auf Twitch gebannt. Seiner Meinung nach zu Unrecht.

Oleksandr „s1mple“ Kostyliev ist in der Counter Strike: Global Offensive Community sehr beliebt. In seiner E-Sport-Karriere konnte der erst 22-Jährige bereits einige Titel sammeln und so ein Preisgeld von über einer halben Millionen US-Dollar generieren.

Hin und wieder streamt "s1mple" auch auf der Streamingplattform Twitch. Dort schlägt der CS:GO Profi mit seiner Ausdrucksweise regelmäßig über die Strenge. Nun wurde er bereits zum zweiten Mal auf Twitch gebannt.

Grund für den Bann soll der Ausdruck "Pidor" sein. Ein Russisches Wort, welches übersetzt soviel wie "Schwuchtel" oder "Idiot" bedeutet. "s1mple" fühlt sich ungerecht behandelt und droht mit erheblichen Konsequenzen.

Wie auf ingame.de* berichtet wird, droht derCS:GO-Profi mit einer Auflösung seiner Twitch-Partnerschaft.

