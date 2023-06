Comeback-Drama um Bibis Beauty Palace: Mysteriöses Video aufgetaucht

Von: Noah Struthoff

Die YouTuberin Bibis Beauty Palace könnte nach einjähriger Abstinenz bald ihr Comeback feiern. Zumindest rechnen Fans nach einem Instagram-Drama damit.

Köln – Feiert Bibis Beauty Palace bald ihr großes Comeback auf YouTube? Viele Fans haben kleine Hinweise auf Instagram gesammelt und sind sich sicher, dass die YouTuberin schon bald etwas Neues posten wird. Das ganze Instagram-Drama ist wirr und dreht sich um einen Video-Link und die Beziehung zwischen Ex-Mann Julienco und seiner neuen Freundin.

Vollständiger Name Bianca Claßen Bekannt als BibisBeautyPalace Geburtstag 6. Februar 1993 Geburtsort Köln, Nordrhein-Westfalen Abonnenten auf YouTube 5,85 Millionen (Stand Mai 2023) Follower auf Instagram 8,1 Millionen (Stand Mai 2023)

Comeback-Gerüchte um Bibis Beauty Palace – Verrät sie ein Video-Link?

Was ist bei Bibis Beauty Palace passiert? Seit einem Jahr schweigt Bibis Beauty Palace auf sämtlichen Social Media Kanälen. Nur über befreundete Influencer wissen Fans, dass es der YouTuberin gut geht. Nun gibt es zumindest ein kleines Lebenszeichen von Bibi auf Instagram. Dort ist in ihrer Bio ein Link aufgetaucht, der zu einem Video führt, das auf privat gestellt ist – also nicht für die Öffentlichkeit sichtbar.

Einige Fans sind allerdings der Meinung, dass das Video schon länger in ihrer Bio zu finden ist und nun einfach auf privat gestellt wurde. Andere hingegen sind fest davon überzeugt, dass es ein neues Video ist, welches noch nicht veröffentlicht wurde. Eine Bestätigung gibt es dafür aber nicht.

Spricht das jetzt für ein Comeback? Die Gerüchte sind auf jeden Fall groß. Seit ziemlich genau einem Jahr hört man nun nichts mehr von Bibis Beauty Palace. Es wäre also an der Zeit für ein Comeback, vermuten Fans. Das Video in ihrer Instagram-Bio könnte tatsächlich neu sein und davon handeln, was in den letzten Monaten passiert ist und wie es mit dem Kanal von Bibi weitergeht. Darauf hoffen zumindest tausende Fans, die diverse TikToks hochladen und fleißig drauflos spekulieren. Handfeste Beweise für ein Comeback gibt es aber noch nicht.

Ein Jahr Pause nach Beziehungs-Ende mit Julienco Im Mai 2022 bestätigten Bibi und ihr Ehemann Julienco ihre Trennung. Das Youtube-Traumpaar schlechthin hat die Beziehung beendet. Seitdem gibt es auf allen Social Media Plattformen von Bibi keinerlei Interaktionen. Auch auf YouTube erschienen keine neuen Videos mehr. Ihr Ex-Mann Julian hingegen blieb nach einer kleinen Auszeit weiterhin aktiv auf Social Media. So machte er auch kein Geheimnis aus seiner neuen Beziehung mit der Influencerin Tanja Makaric. Pärchen-Fotos und ein gemeinsamer Umzug wurden geteilt. Auf YouTube gibt es seit der Trennung aber auch keine neuen Videos mehr von Julienco.

Bibis Beauty Palace könnte bald ihr Comeback feiern. © dpa: Jens Kalaene/YouTube: Bibis Beauty Palace/Instagram/YouTube

Bibis Beauty Palace: Instagram-Chaos bei Julienco und Freundin Tanja

Was ist bei Julienco los? Auch um Julienco und seine Freundin Tanja gibt es aktuell wilde Gerüchte, die von Fans in Verbindung mit Bibi gebracht werden. So gab es in den vergangenen Tagen diverse Dramen rund um die Beziehung von Julian:

Zunächst entfernten sich Tanja und Julian aus ihrer Instagram-Bio

Anschließend löschten beide die Pärchen-Bilder auf Instagram

Tanja und Julian entfernten auch noch ihre Story-Highlights, in denen beide zusammen zu sehen waren

Anschließend hat Tanja Julian wieder in ihre Instagram-Bio hinzugefügt und die Pärchen-Bilder wieder online gestellt

Julian meldete sich via Instagram zu Wort. Dort heißt es, dass er die Ungeduld der Fans verstehe, aber aktuell nichts dran ändern kann. Außerdem passiere aktuell viel in ihren Leben und sie seien auch nur Menschen mit Gefühlen

Bisher gibt es viele Fragezeichen in den Köpfen der Fans. Es bleibt eine Frage der Zeit, bis die Gründe dahinter aufgeklärt werden können. Die Fans von Bibi hoffen auf jeden Fall auf ein Comeback der YouTuberin. Vielleicht wird es ja ähnlich spektakulär wie das Comeback von Gurkensohn: Gurkensohn98: Comeback auf TikTok – Youtuber kehrt als Bodybuilder zurück