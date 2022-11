7 vs. Wild: Thumbnail zeigt Sabrina im Bikini – Zuschauer sauer über Clickbait

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Sabrina im Bikini sorgt für Ärger – „lässt sich keinen Klick entgehen“ © 7 vs. Wild (Montage)

In der letzten Folge von 7 vs. Wild ziert ein Bild von Sabrina im Bikini das Thumbnail. Zuschauer regen sich über das Vorschaubild bei YouTube auf.

San José, Panama – Die vierte Folge der zweiten Staffel von 7 vs. Wild ist bereits auf YouTube zu sehen und zeigt die Teilnehmer bei ihrer ersten Nacht im Dschungel. Um nach den wenigen Stunden Schlaf ordentlich in den Tag starten zu können, will sich Teilnehmerin Sabrina Outdoor im nahegelegenen Fluss erfrischen. Ausgerechnet ein Bild von ihr im Bikini während ihrer Katzenwäsche zierte dann das Thumbnail der vierten Folge. Davon sind allerdings nicht alle Zuschauer begeistert und vermuten einen Plan hinter der Aktion.

Sabrina Outdoor filmte sich während ihrer Zeit im Dschungel beim Baden im Fluss und schaffte es mit dieser Szene auf das Thumbnail der neuesten Episode der Survival-Show. Allerdings freuen sich nicht alle über das Vorschaubild der leicht bekleideten Teilnehmerin. Für einige Zuschauer wirkt es eher so, als würde Fritz Meinecke versuchen, durch seine Mitstreiterinnen Klicks zu generieren.