Blizzard verrät im Interview: So gehts mit Diablo 4 nach Release weiter

Von: Sven Galitzki

Diablo 4 will mit neuen Seasons Spieler auch auf Dauer motivieren. Doch was ist mit großen Erweiterungen wie Reaper of Souls oder Lord of Destruction?

Berlin – Diablo 4 wird ein Live-Service-Game und soll Spieler über den Release hinaus kontinuierlich mit frischen Inhalten versorgen. Doch wie sieht das konkret aus? Womit können Fans und Spieler von Diablo 4 nach dem Launch im Hinblick auf neuen Content rechnen? Ingame.de hat in einem Interview bei Blizzard nachgefragt.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay

Diablo 4 Post Launch Content: Seasons, Addons, Erweiterungen? So geht es nach Release weiter

Woher kommen die Infos? Kurz vor dem Start der Diablo 4 Open Beta am 24. März konnte ingame.de Blizzard in einem Interview einige frische Details zu Diablo 4 entlocken. Die Interview-Partner waren:

Joe Shely, der Game Director von Diablo 4

und Rod Fergusson, der General Manager der Diablo-Reihe

Die Infos kommen also direkt aus erster Hand. Dabei war vor allem spannend, ob für Diablo 4 auch große Erweiterungen / Add-ons im Stile von Reaper of Souls (Diablo 3) und Lord of Destruction (Diablo 3) geplant sind.

Joe Shely, der Game Director von Diablo 4 (links), und Rod Fergusson, der General Manager von Diablo (rechts) © Blizzard (Montage)

Das erwartet Spieler bei Diablo 4 nach Release: Was bereits bekannt war: Diablo 4 wird ein Live-Service-Game und soll nach Release am 6. Juni 2023 regelmäßig mit frischem Content versorgt werden. Dazu zählen neben Seasons unter anderem auch Live-Events, neue Features oder zusätzliche Story-Inhalte. Alle 3 Monate soll eine neue Saison starten. Zudem wird es bei Diablo 4 einen Season Pass geben.

Das weiß man bisher über den Season Pass von Diablo 4 Über den Season Pass wird man sich allerlei neue Cosmetics, Premium-Währung oder XP-Boosts freispielen können. Der Pass kommt dabei zum einen als kostenlose Variante, zum anderen in einer kostenpflichtigen Premium-Version (kostet circa 10 $, Euro-Preis dürfte gleich sein). Über den Premium Battle Pass bekommt ihr aber nur mehr kosmetische Items, nichts Gameplay-relevantes.

Doch was ist mit großen Erweiterungen wie bei den Vorgängern? Ist da etwas Vergleichbares in Planung? Oder wird sich Blizzard rein auf das saisonale Model fokussieren?

Dazu Rod Fergusson: „Der Launch von Diablo 4 ist nur der Anfang und setzt das Fundament für die Zukunft. Diablo 4 soll über Jahre hinweg unterstützt werden – einerseits über saisonale Inhalte und Features, andererseits über Expansions [also Erweiterungen/Add-ons – Anm.d.Red.].“

Wie das Ganze dann im Umfang und Detail aussieht, dazu wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt weitere Infos geben. Es steht aber offiziell fest: Diablo 4 wird auch größere Erweiterungen bekommen – und diese Nachricht ist neu.

Die Diablo 4 Open Beta geht am 24. März an den Start – Seid ihr dabei? © Activision Blizzard (Montage)

Alles Wichtige zur Open Beta: Für alle, die bei den Diablo 4 Open Beta mitmachen wollen, sind hier die wichtigsten Infos in einer kompakten Übersicht zusammengefasst:

Start: 24.03.2023., um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Ende: 27. März, 21:00 Uhr deutscher Zeit

Beginn Preload (alle Plattformen): 22. März um 17:00 Uhr deutscher Zeit

