Borderlands 3 gratis im Epic Games Store – Mega Sale mit 720 Spielen

Von: Robin Dittrich

Der Epic Games Store hält einen riesigen Sale bereit. Borderlands 3 kann sogar gratis erworben werden. 720 Games gibt‘s zur Auswahl – hier einige Highlights.

Cary, North Carolina – Der Epic MEGA Sale läuft im Epic Games Store mal wieder rund. Vom 19. Mai bis zum 16. Juni 2022 gibt es wieder eine Vielzahl an Games reduziert oder sogar kostenlos. Welches Spiel in dieser Woche gratis ist? Borderlands 3! Der Ego-Shooter von Publisher 2K Games kostet normalerweise rund 60 Euro. Ingame.de von IPPEN.MEDIA verrät, wie Spieler an das Game gelangen und welche Highlights für den PC und Mac sonst noch im riesigen Sale von Epic Games sind.

Name des Spiels Borderlands 3 Release 13. September 2019 (für Windows, PS4 und XBOX One) Entwickler Gearbox Software Publisher 2K Games Plattform PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Google Stadia, Xbox Series Genre Ego-Shooter, Loot-Shooter

Borderlands 3 gratis im Epic Games Store – Metascore ist eindeutig

Gratis-Game: Die Borderlands-Reihe beinhaltet einige der beliebtesten Games überhaupt – allen voran sicherlich Borderlands 2. Das Game aus dem Jahr 2012 weist einen Metascore auf Metacritic von 89. Der User Score ist mit 8.2 ebenfalls extrem hoch. Doch auch der Nachfolger ist nicht zu unterschätzen – und jetzt gratis im Epic MEGA Sale. Borderlands 3 ist wie sein Vorgänger ein Ego-Shooter aus dem Hause 2K Games. Für den PC und Mac kann es für null Euro gekauft und heruntergeladen werden.

Metascore: Das 2019 releaste Borderlands 3 kommt zwar nicht ganz an die Beliebtheit des 2012 veröffentlichten Vorgängers heran, birgt jedoch auch einige Highlights. Auf Metacritic kommt es auf einen Metascore von 81. Der User-Score liegt allerdings nur bei einer schwachen 5.4. Meinung aus der Ingame.de-Redaktion: „Kommt nicht ganz an Teil 2 heran, ist aber trotzdem ein spaßiges Game mit coolem Gunplay – kostenlos sollte das jeder Shooter-Fan mitnehmen.“ Jede Woche wird es ein anderes Game kostenfrei im Epic Game Store geben.

Epic MEGA Sale: Diese Games sind einen Monat im Epic Games Store reduziert

Epic MEGA Sale: Borderlands 3 ist nicht das einzige Highlight im Epic MEGA Sale. Vom 19. Mai bis 16. Juni 2022 sind 720 Spiele im Epic Games Store um bis zu 85 Prozent reduziert. Dazu kommen noch viele Add-ons. Insgesamt gibt es deshalb rund 1600 Sale-Items in diesem Monat. Mit dabei sind neue, aber auch altbewährte Games. Um 20 Prozent reduziert ist beispielsweise 2K Games neuster Release: Tiny Tina‘s Wonderland. Das Spiel sorgte für so viel Hype, dass das Gaming-Hotel RCADIA ein Tiny Tina Apartment entwarf – passend zum Spiel.

Ein weiteres Mega-Highlight könnte das Remake von Final Fantasy VII sein. Das Original erschien für die Playstation schon im Jahr 1997, das Remake kam Ende 2021 auf den Markt und ist um 29 Prozent reduziert. Für enormen Spielspaß sorgt Behaviour Interactives Dead by Daylight, das 2016 auf den Markt kam. Das Game ist um ganze 60 Prozent reduziert. Weitere Highlights: Witcher 3, dessen Start für PS5 und Xbox verschoben wurde sowie Far Cry 6. Für welches Game Sie sich auch entscheiden: Borderlands 3 sollte unbedingt dabei sein.