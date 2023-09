Neue Season bringt Änderungen an der Map von Fortnite

Von: Joost Rademacher

Teilen

Neue Season bringt Änderungen an der Map von Fortnite © Epic Games / NotPaloLeaks

In Fortnite beginnt heute Chapter 4 Season 4. Nach dem Update warten der neuen Map viele frische Orte und Veränderungen auf die Fans.

Cary, North Carolina – Für Fans von Fortnite ist jeder Start einer neuen Season ein bisschen wie Weihnachten. Epic Games beschert Spielern des Battle Royale alle paar Monate einen ganzen Schwall an neuem Inhalt, von einem neuen Battle Pass über frische und überarbeitete Waffen bis hin zu umfangreichen Änderungen an der Map. Die neue Map von Chapter 4 Season 4 in Fortnite ist schon jetzt bekannt und scheint ein paar alteingesessene Points of Interest (POIs) auf der Insel zu ersetzen.

Alle Informationen zur neuen Map von Fortnite Season 4 gibt es hier.

Mehr zum Thema Fortnite: Neue Map von Season 4 – Alle Orte und POIs im Überblick

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Spekulationen zur neuen Map von Fortnite Season 4 stattgefunden hatten, gibt es jetzt die ersten handfesten Einblicke in die neue Insel. Fortnite Insider ShiinaBR hat ein vollständiges Bild zur Season 4 Map bei Twitter geteilt. Wie mit jeder Season bleiben da einige Dinge beim alten, es gibt aber auch ein paar radikale Veränderungen.