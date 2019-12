Call of Duty Modern Warfare: Mögliche Battle Royale Karte geleaked

Durch einen Glitch in Call of Duty Modern Warfare hat man nun die Möglichkeit sich die Battle Royale Map anzusehen und einen Blick auf die unterschiedlichen Gebiete zu werfen.

Schon vor dem Start von Call of Duty Modern Warfare am 25. Oktober gab es Gerüchte um einen möglichen Battle Royale Modus. Viele Datensammler haben in den Wochen danach weitere Details zu Battle Royale Modus veröffentlicht, wie einen möglichen Starttermin und die Spieleranzahl.

Der Entwickler Infinity Ward hat sich jedoch noch nicht zu einem möglichen Battle Royale Modus in CoD:MW geäußert, sodass es weiterhin reine Spekulation ist, ob und wann der Modus erscheint.

Auf ingame.de* ist ein Video zu sehen, auf dem man die komplette Karte des möglichen Battle Royale Modus sehen kann.

