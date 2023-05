Call of Duty Entwickler gesteht – Die beliebteste Map der Fans war „ein Unfall“

Von: Ömer Kayali

Eine der beliebtesten Maps in Call of Duty war eigentlich nicht für die Spieler bestimmt. Ein Entwickler hat nun verraten, wieso sie trotzdem im Spiel landete.

Hamburg – In Call of Duty haben sich einige Maps als die Favoriten der Spieler etabliert. Neben Terminal, Nuketown oder Crash zählt auch die Karte Shipment dazu. Obwohl sie sehr schlicht und klein aufgebaut ist – oder gerade deshalb – ist sie bei vielen CoD-Fans beliebt. Einer der Entwickler hat in einem Interview enthüllt, dass die Map es nur durch einen glücklichen Unfall überhaupt ins Spiel geschafft hat.

Name Call of Duty Erstveröffentlichung 6. November 2003 Entwickler Infinity Ward Publisher Activision Genre Ego-Shooter

Call of Duty: Entwickler haben die Map versehentlich im Spiel gelassen

Was ist passiert? Der Multiplayer Design Director Geoff Smith von Infinity Ward sprach mit Dexerto über die beliebtesten Maps der Call of Duty-Reihe. Dabei kam Shipment zur Sprache – eine Map, die laut Smith usprünglich als reine Split-Screen-Karte fungieren sollte. Das erklärt auch den Aufbau der Karte. Shipment ist eine sehr kleine Map und hat ein sehr einfaches Layout, wodurch es sich besser für Split-Screen-Partien an einem einzigen Fernseher eignen sollte.

Darum ist Shipment auch heute noch in Call of Duty: Die Entwickler hatten jedoch nicht mehr vor, die Map in neuen Call of Duty-Titeln zu integrieren. Dennoch nutzten sie die Karte während der Entwicklung des ersten Modern Warfare-Teils im Jahr 2007 als interne Test-Map. Und nur durch ein Missgeschick landete Shipment schließlich doch in der veröffentlichten Version, da der für den Multiplayer verantwortliche Entwickler vergaß, die Map wieder zu entfernen. „Das war tatsächlich ein Unfall“, erklärt Smith.

Call of Duty Entwickler gesteht – Die beliebteste Map der Fans war „ein Unfall“ © Activision/Infinity Ward (Montage)

Shipment ist aus Call of Duty nicht mehr wegzudenken

Das Entwickler-Team hätte die Map natürlich in den nächsten Teilen wieder herausnehmen können. Doch 16 Jahre nach dem „Unfall“ zählt Shipment zu den beliebtesten Maps der Serie und ist aus CoD nicht mehr wegzudenken. Wohl keine andere Karte eignet sich für schnelle Runden so wie diese.

Es ist ein wenig ironisch, dass hinter diesem „Erfolg“ eigentlich auch ein Missgeschick seitens der Entwickler steckt. Denn die gewollten Neuerungen führten in der jüngsten Vergangenheit oft eher zu Beschwerden. Zuletzt sorgten teure Sound-Pakete für Warzone 2 und MW2 für aufgebrachte Spieler.