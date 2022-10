In Call of Duty mit Messi oder Ronaldo ballern – Fußball-Götter werden zerrissen

Von: Philipp Hansen

Teilen

CoD MW2 Fifa Ronaldo © Activision / Ronadlo / Imago (Montage)

Das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint in Kürze. Die Spieler fürchten, dass bald Fußball-Stars den Realismus im Shooter treten könnten.

Santa Monica, USA – Modern Warfare 2 erscheint in wenigen Tagen. Jahre des Wartens auf das beinharte Call of Duty sind fast vorbei und ein neuer Leak verkürzt die Zeit bis zum Release. Doch leider wird die neuste Info auf Social Media zerrissen. Denn offenbar können die CoD-Spieler mit den Stars aus FIFA 23 wie Messi oder Neymar so gar nichts anfangen.

ingame verrät, warum die ‚Call of Duty‘-Spieler hoffen, dass sich der Fußball-Leak als Fake herausstellt:

FIFA23 ist gerade richtig angesagt und ikonische Fußballer wie Messi oder Ronaldo locken tausende Spieler an. Streamer dominieren dank FIFA23 Twitch. Wenn CoD auf der Erfolgswelle reiten will, wäre das nur nachvollziehbar. Doch die CoD-Spieler hoffen, dass sich der Fußball-Leak als Fake herausstellt. Über Jahre schimpfen die Fans dem Publisher entgegen: „Boots to the Ground“ – also Füße auf den Boden. Call of Duty sollte nach Ausflügen ins Weltall endlich wieder bodenständig werden.