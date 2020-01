Call of Duty Modern Warfare: Kommt ein Kobe Bryant-Skin?

Auch viele Call of Duty Modern Warfare Spieler hat der Tod von Kobe Bryant schwer erschüttert. Kommt bald ein Andenken für ihn ins Spiel.

NBA-Star Kobe Bryant stirbt bei tragischem Helikopter-Crash.

Auch Call of Duty Modern Warfare Fans trauern um die Basketball-Legende.

Erhält Kobe Bryant zu seinen Ehren einen Waffenskin in Modern Warfare?

Fassungslosigkeit und tiefe Trauer. Kobe Bryant ist tot. Diese Meldung erschütterte nicht nur Basketball-Fans. Neben seinen Weltklasse-Leistungen für die LA Lakers, entspannte Kobe Bryant abseits des Platzes gerne bei einer Runde Call of Duty Modern Warfare. Ihm zu Ehren fordern tausende Fans nun einen ganz besonderen Waffenskin.

Call of Duty Modern Warfare Fan Kobe Bryant stirbt bei Helikopter Absturz

Die NBA-Legende Kobe Bryant war dafür bekannt, auch mal kürzere Strecken mit einem Helikopter zu fliegen. Zu Spielen oder Trainingseinheiten begab der Basketballspieler sich gerne mal in die Lüfte. Ausgerechnet diese Affinität zum Helikopter wurde dem Call of Duty Modern Warfare Fan nun zum Verhängnis.

Am 26. Januar, kurz vor Mitternacht deutscher Zeit, stürzte der Helikopter von Kobe Bryant unweit der kalifornischen Kleinstadt Calabasas ab. Alle neun Passagiere kamen beim Absturz ums Leben. Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen wurde der Pilot vom Kontrolltower am Flughafen von Burbank gebeten, höher zu fliegen. Wenige Zeit später krachte der Hubschrauber mit einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde in einen Berg.

Besonders tragisch ist, dass auch Bryants 13-jährige Tochter Gianna Maria an Bord des Helikopters war. Kobe Bryant hinterlässt seine Frau und drei weitere Kinder. In seinem letzten Tweet bewies der ehemalige Basketballspieler nochmal wahre Größe. Er beglückwünschte LeBron James dafür, dass er Bryants Punkterekord in der NBA geknackt hatte.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Call of Duty Modern Warfare: Community fordert Kobe Bryant Waffenskin

Zum Release von Call of Duty Black Ops wirkte Kobe Bryant in einem Werbespot zum Spiel mit. Sein kurzer Auftritt blieb vielen Spielern im Gedächtnis. In dem Clip erhielt Kobe Bryant einen besonderen Waffenskin, auf welchem sein Spitzname "Mamba" zu sehen ist. 10 Jahre ist der Werbespot mittlerweile her. Call of Duty Modern Warfare Fans fordern nun einen Kobe Bryant Waffenskin im neusten Call of Duty-Ableger.

Der Reddit-Beitrag zum Gedenken an Kobe Bryant erreichte in wenigen Stunden bereits über 30.000 Likes. Der Spitzname "Mamba" sowie die Farben der LA Lakers, Lila und Gold, sollen auf dem Waffenskin zu sehen sein. Modern Warfare Entwickler Infinity Ward soll sich das aus dem Waffenskin gewonnene Geld jedoch nicht in die eigene Tasche stecken. Entweder solle der Waffenskin frei verfügbar sein oder die Einnahmen an eine von Kobe Bryants Wohltätigkeits-Organisationen gespendet werden, lauten die Forderungen der Fans.

Es bleibt abzuwarten, ob der verstorbene Kobe Bryant tatsächlich einen Waffenskin in Call of Duty Modern Warfare zu seinen Ehren spendiert bekommt. In der Call of Duty League wurde ein Spiel aufgrund des tragischen Ablebens von Kobe Bryant verschoben. Ebenfalls verschoben wurde die zweite Season von Call of Duty Modern Warfare. Auf ingame.de* lesen Sie, welche Änderungen die Spieler erwarten können.

Ein pfiffiger Spieler hat in Modern Warfare einen Trick gefunden, um jeglichen Fallschaden zu negieren. Ein stinknormales Item ist dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Fehler über Fehler in Modern Warfare. Durch den neuen Patch wurden einige Activision-Konten gelöscht. Auch der Spec Ops Modus macht Ärger. Wir zeigen wie man den Download-Fehler behebt.

Im neusten Patch von Call of Duty Modern Warfare hat es die MP5 und M4 ordentlich erwischt. Wir zeigen die Abschwächungen der Waffen im Detail.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de