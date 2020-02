Call of Duty Modern Warfare: Taktische Nuke mit wenig Mühe und Arbeit

Die Nuke ist in Call of Duty Modern Warfare die höchste Abschussserie. 25 Kills hintereinander werden für sie benötigt. Mit einem Trick geht das ganz schnell.

Die Nuke hat in der Call of Duty Reihe eine lange Historie. Seit Call of Duty Modern Warfare 2, und somit seit über 10 Jahren, gibt es die Killstreak immer mal wieder in einem Call of Duty* Teil. Im Soft-Reboot der Modern Warfare Reihe darf sie natürlich auch nicht fehlen. Nach 25 Abschüssen hintereinander gehört die atomare Waffe Euch. Wir zeigen, wie man die Nuke bereits in wenigen Sekunden erhalten kann.

Wer in letzter Zeit Ground War auf der Map Zhokov Boneyard gespielt hat, wird am Himmel einige Flugobjekte gesichtet haben. Mithilfe des JOKR Raketenwerfers ist es möglich, innerhalb von wenigen Sekunden eine taktische Nuke in Call of Duty Modern Warfare* zu erhalten.

Auf ingame.de* sehen Sie, wie der YouTuber eine Nuke ohne Mühen schafft.

