Call of Duty: Unmöglicher Schuss aus 10 Jahre altem Teil begeistert jetzt die Spieler

Von: Philipp Hansen

Call of Duty: Unmöglicher Schuss aus 10 Jahre alten Teil begeistert jetzt die Spieler © Activision

Der beste Clip von Call of Duty stammt aus einem 10 Jahre alten Teil, den doch keiner mehr spielt. Jetzt staunen die Zuschauer: „Das ist nicht echt“.

Santa Monica, USA – Call of Duty begeistert die Spieler seit fast 20 Jahren. Jedes Jahr kommt ein neuer Shooter raus. Doch der aktuell verrückteste Clip stammt aus einem Serien-Ableger, der seit über 10 Jahren tot ist. Warum feiern die Zuschauer den wohl unglaublichsten Trick-Shot jetzt so?

ingame.de verrät, wie der Spieler den unmöglichen Schuss in Call of Duty schaffte.

Im Video sieht man, wie ein Soldat scheinbar wahllos Items aufstellt, auf eine Treppe ballert und mit dem Granatwerfer ins Nichts schießt. Augenblicke später erhält er einen Kill, das Match ist vorbei. Erst die Kill-Cam zeigt dann, wie absurd die Granate abprallte und einen Feind am anderen Ende der Map an der Hacke umhaut. Man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Der unglaubliche Trick-Schuss ist definitiv kein Zufall, sondern eiskalt geplant.

