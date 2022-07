Call of Duty verteilt Shadowbans – Warzone-Experte sichtlich genervt

Von: Aileen Udowenko

Viele Spieler beschweren sich über Shadowbans in Call of Duty. Ein Warzone Experte deckt nun die Mechanik hinter dem System auf.

Santa Monica, Kalifornien – Spieler beklagen sich immer wieder über die Menge an Cheatern in Call of Duty. Eine Mechanik, die dem entgegenwirken will, ist der Shadowban. Doch was eigentlich den Spielspaß zurückbringen soll, wird für viele Spieler des Shooters zum Verhängnis. Denn das System scheint nicht besonders ausgeklügelt zu sein. Immer mehr Spieler beschweren sich nämlich zu Unrecht den Shadowbans zum Opfer zu fallen. Ein Warzone-Erxperte deckt jetzt auf, wie schnell es zu einem Shadowban kommen kann.

Für den Warzone-Experten ist klar, die Shadowbans werden viel zu einfach verteilt. Um dies zu ändern, sollte das Meldesystem und die Überprüfung der Fälle geändert werden. Eine weitere Möglichkeit für den Experten wäre es allerdings auch, das Shadowban-System komplett aus Call of Duty zu entfernen. Schließlich habe Activision mit dem Ricochet-System einen Anti-Cheat eingeführt, der sich nicht mehr auf die Meldungen der Spieler verlassen muss. Auch wenn dieser immer noch nicht perfekt ist, wird das Shadowban-System überflüssig. Diese Entscheidung würde wohl auch eine Menge an Call of Duty Spielern Erleichterung bringen.