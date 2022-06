Fortnite: Exklusives Skin Pack kostenlos abstauben mit PS Plus

Von: Joost Rademacher

Epic Games zeigt sich auf PS4 und PS5 wieder einmal spendabel. Mit PS Plus können Abonnenten ein neues gratis Skin Pack abstauben.

Cary, North Carolina – Man vergisst schnell mal, dass PS Plus mehr zu bieten hat, als nur die regelmäßigen Gratis Games und Zugang zum Online-Multiplayer auf PS4 und PS5. Auch kostenlose Boni für größere Spiele können Abonnenten sich regelmäßig sichern, so zum Beispiel für Fortnite. Alle naselang bringen Epic Games und People Can Fly kleine Sonderpakete für den Online-Service, das Abonnenten sich völlig gratis im PlayStation Store sichern können. Ein neues Skin Pack für Fortnite kommt im Juni zu PS Plus und wird wieder ein exklusives Outfit mitbringen.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Kostenlosen Skin bei PS Plus abstauben – Outfit und Rückenaccessoire für Abonnenten

Welches Skin Pack gibt es gratis? Alle paar Monate bringen Epic Games und Sony bei ihrer Kooperation ein neues Skin Pack für Fortnite raus, das Abonnenten von PS Plus völlig gratis erhalten können. Wer nicht auf der PlayStation, sondern auf Xbox Series X, PC, Nintendo Switch, anderen Konsolen oder Android spielt, hat dagegen keine Möglichkeit, die Packs zu erhalten.

Schon neun dieser Gratis-Skins hat es gegeben, im Juni 2022 kommt der zehnte. Dabei handelt es sich um das „Blizzard Bomber“ Outfit, das, dem nahenden Sommer zum Trotz, mit einem ganz schön winterlichen Look daherkommt. Passend dazu gibt es außerdem das Rückenaccessoire „Mountaineer Must-Haves“.

Neues Skin Pack bei PS Plus:

„Blizzard Bomber“ Outfit

„Mountaineer Must-Haves“ Rückenaccessoire

Damit reiht sich das neue gratis Skin Pack für Fortnite perfekt hinter dem letzten Bundle ein, das es bei PS Plus gratis gab. Dort waren bis zuletzt noch eine neue Spitzhacke namens „Schneezähne“ und die Lackierung „Schneekleidung“ verfügbar. Der „Blizzard Bomber“ reiht sich also perfekt in die Riege ein, sofern es einen denn in die eher bergigen Gegenden der Map von Fortnite in Season 3 zieht.

Wo erhält man das Skin Pack? Aktuell ist der kostenlose Skin Pack noch nicht bei PS Plus verfügbar, da das oben genannte Pack mit der Spitzhacke und der Lackierung noch in der Rotation ist. Sobald das neue Pack mit „Blizzard Bomber“ dafür eingetauscht wurde, können Abonnenten von PS Plus den Skin einfach auf der Website des PlayStation Store finden und einlösen. Alternativ gibt es auch im Fortnite-Tab vom PlayStation Store auf PS4 und PS5 eine Seite, auf der das kostenlose Pack zu finden ist.

Fortnite: Exklusives Skin Pack kostenlos abstauben mit PS Plus © Epic Games/Sony (Montage)

Wie lang wird der Skin bei PS Plus sein? Wie lang die Verfügbarkeit des gratis Skin Packs von Fortnite dauert, lässt sich aktuell nicht genau sagen. Anders als bei den monatlichen Gratis Games bei PS Plus, gibt es für die kostenlosen Skins vom Battle Royale keine festen Termine, wann sie im PlayStation Store auftauchen und wieder verschwinden. Üblicherweise sind die „Sonderpakete“ aber stets mehrere Wochen lang für Abonnenten verfügbar. Es bleibt also noch ein wenig Zeit, bis der Skin in Fortnite verfügbar ist.