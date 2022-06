Fortnite: Skin-Pack „Volcanic Assassin“ gratis – PC-Trick macht‘s möglich

Von: Kimberly Bruns

Im Rahmen des Epic Games MEGA Sales 2022 ist auch das Fortnite Quest-Pack „Volcanic Assassin“ im Item Shop kostenlos – drin sind drei Kosmetika und ein Outfit.

Cary, North Carolina – Neue Skins und Outfits sind bei Fans des Battle Royale Fortnite sehr beliebt. Aktuell befindet sich das Spiel von Epic Games am Ende von Season 2 des Chapter 3. Wer Anfang Juni mit neuem Look in Season 3 starten möchte, kann sich noch bis zum 16. Juni im Item Shop das kostenlose Quest-Pack „Volcanic Assassin“ sichern. Ingame.de von IPPEN.MEDIA verrät, wie sie die Skins bekommen.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

So erhaltet ihr das kostenlose Fortnite Quest-Pack „Volcanic Assassin“

Was müssen Sie tun? Um das kostenlose Fortnite Quest-Pack „Volcanic Assassin“ beim Epic Games MEGA Sale 2022 zu erhalten, benötigen Sie als Grundvoraussetzung die PC-Version von Fortnite. Dort lässt sich das Pack im Item Shop für 0,00 Euro in den Warenkorb legen . Sobald „gekauft“, werden im Spiel drei Quests freigeschaltet, die Sie abschließen müssen, um die im Pack enthaltenen Kosmetika und das Outfit „Tectonic Komplex“ nutzen zu können. Nachdem Sie die Quests freigeschaltet haben, können Sie sie auf jeder Plattform abschließen – die Skins sind also nicht ausschließlich für den PC erhältlich.

Woraus besteht das Quest-Pack? Das kostenlose Fortnite Quest-Pack „Volcanic Assassin“ besteht insgesamt aus drei Quests, die Sie abschließen müssen, um als Belohnung drei Kosmetika und ein Outfit zu erhalten. Das Outfit „Tectonic Komplex“ erhalten Sie ganz am Ende als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss aller im Pack enthaltenen Quests. Obwohl Sie sich das Quest-Pack nur über die PC-Versionen sichern können, sind die als Belohnungen enthaltenen Skins auch auf allen anderen Plattformen nutzbar.

Fortnite: Skin-Pack „Volcanic Assassin“ kostenlos im Item Shop der PC-Version sichern © Epic Games

Welche Quests müssen Sie abschließen? Bei der ersten Quest müssen 100 Gebäude in Brand gesetzt werden. Als Belohnung erhaltet Sie den „Fiery Jam Back Bling“. Um die zweite Quest abzuschließen, müssen Sie 50 Sturmphasen überleben. Dafür erhalten Sie den „Fiery Flow Wrap“. Die letzte Quest besteht darin, Gegnern insgesamt 2.100 Schadenspunkte zuzufügen und Sie erhalten als Belohnung die „Sulfuric Street Shine Pickaxe.“

Noch bis zum 16. Juni: Kostenloses Fortnite Quest-Pack „Volcanic Assassin“

Wie lange ist das Skin-Pack kostenlos erhältlich? Das Fortnite Quest-Pack „Volcanic Assassin“ ist im Item Shop der PC-Version noch bis zum 16. Juni kostenlos erhältlich. Sie müssen die Quests allerdings nicht bis dahin abgeschlossen haben. Sobald Sie das „Volcanic Assassin“ Quest-Pack freigeschaltet haben, könnt Sie sich mit den einzelnen Herausforderungen so viel Zeit lassen wie Sie möchten. Seit Kurzem ist übrigens auch ein Zuri Skin in Fortnite verfügbar, dessen Design die Spieler selbst anpassen können – das allerdings kostenpflichtig.