Cheats dürfen in GTA 6 nicht fehlen

GTA und Cheat Codes waren schon immer unzertrennlich. Hoffentlich hält Rockstar Games an dieser alten Liebe auch in GTA 6 fest.

Hamburg – Wer GTA San Andreas zum Release gespielt hat, wird sicher bis heute noch einige Cheats auswendig kennen. Auf dem PC gab es so Codes wie BAGUVIX, HESOYAM oder KANGAROO, die Fans so oft in die Tastatur getickert haben, dass sie heute immer noch im Muskelgedächtnis stecken. Beinahe zehn Jahre nach dem letzten GTA ist Rockstar Games aber nicht mehr das, was es mal war, und Cheats verschwinden zunehmend aus Games.

Warum Cheats zu GTA 6 gehören sollten, lesen Sie hier.

Lange Zeit waren Cheat Codes aus Spielen nicht wegzudenken. Früher haben wir stundenlang durchs Internet gegoogelt und Zeitschriften gewälzt, um Codes für unsere neuen Games zu finden, in denen wir nicht weiterkamen. Cheats konnten aber nicht nur helfen, sie haben manchmal eine Menge des eigentlichen Spielspaßes ausgemacht. GTA war ein absolutes Paradebeispiel für mehr Spaß durchs Cheaten. Es gab natürlich die üblichen „Hilfsmittel“, die unendlich Munition, bessere Waffen oder Unverwundbarkeit gewährten.