Trymacs präsentiert: „Kick auf Eis“ – Neues Fußball-Event mit MontanaBlack und Co.

Von: Josh Großmann

Trymacs präsentiert: „Kick auf Eis“ – Neues Fußball-Event mit MontanaBlack und Co. © dpa/Michael Nelson/Instagram: Trymacs

Bei „Kick auf Eis“ will Trymacs seine Influencer-Kollegen ins Schwitzen bringen. Das Fußball-Event in Köln ist das nächste große Projekt des Twitch-Streamers.

Köln – Trymacs ist extrem erfolgreich auf Twitch und bringt regelmäßig in gigantischen Events seine Streamer-Kollegen und weitere Internet-Stars zusammen. Nun folgt im Dezember ein Fußball-Turnier der etwas anderen Sorte: „Kick auf Eis“. Mit von der Schlitterpartie sind Größen wie MontanaBlack, EliasN97 und auch der 7-vs-Wild-Erfinder Fritz Meinecke. Wo man Tickets bekommt, wann das Event startet und alles zur Live-Übertragung gibt es hier.

Als Twitch-Streamer ist Trymacs extrem aktiv und arbeitet an neuen modernen Formaten, die nicht nur für die Gaming-Bubble bestimmt sind. Mit „Kick auf Eis“ plant der Streamer bereits das nächste große Fußball-Turnier, das in noch in 2022 stattfinden soll. Die genauen Regeln sind zwar noch nicht bekannt, jedoch kann man sich ausmalen, welche Schwierigkeiten die Influencer beim Navigieren auf dem Eis haben könnten.