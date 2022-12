7 vs. Wild: Fans halten Staffel 2 für langweilig – Fritz Meinecke wettert dagegen

Von: Janik Boeck

7 vs. Wild: Fritz Meinecke reagiert auf Vorwürfe © Instagram: Fritz Meinecke / Unsplash / Fritz Meinecke (Montage)

Einige Fans finden 7 vs. Wild in Staffel 2 langweilig. Sie werfen der Serie vor, dass nichts passieren würde. Fritz Meinecke weiß, wer daran Schuld hat.

Isla San José, Panama – Staffel 2 von 7 vs. Wild ist auf YouTube ein voller Erfolg. Jede Folge wird millionenfach angeschaut und die meisten Fans sind begeistert vom Überlebenskampf der Teilnehmer. Einige kritisieren die zweite Staffel aber. Der Struggle von Knossi, Fritz Meinecke und Co. sei zu langweilig.

ingame.de verrät wie Fritz Meinecke auf die Vorwürfe gegen 7 vs. Wild reagiert und wem er die Schuld gibt.

Staffel 2 von 7 vs. Wild schlägt auf YouTube ein wie eine Bombe. Die Survival-Serie ist allerdings nicht frei von Kritik. Fans sind in 7 vs. Wild von Joris genervt und überspringen ihn beim Schauen. Und auch ein Bade-Bild von Sabrina in 7 vs. Wild bringt Fritz Meinecke in Erklärungsnot. Darüber hinaus werfen einige Fans der zweiten Staffel aber vor, sie sei „langweilig“.