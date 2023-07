Deal beinahe abgeschlossen – Sony unterschreibt Abkommen für Activision-Übernahme

Von: Joost Rademacher

Deal beinahe abgeschlossen – Sony unterschreibt Abkommen für Activision-Übernahme © Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa

Der Microsoft-Activision-Deal bewegt sich auf ein Ende zu. Jetzt steht nur eine Sache noch im Weg, aber nicht Sony stellt sich quer.

Redmond, Washington – Seit über einem Jahr verhandelt Microsoft mit Aufsichtsräten und Behörden, um Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar aufkaufen zu dürfen. Jetzt bahnt sich das Ende der Verhandlungen an, seit ein US-Gericht eine Klage der Wettbewerbsaufsicht FTC (Federal Trade Commission) abgewiesen hat. Damit steht nur noch eine Sache im Weg des Giga-Deals bei Microsoft – damit ist aber nicht PlayStation-Unternehmen Sony gemeint.

Was dem Activision-Blizzard-Deal jetzt noch im Weg steht, erfahren Sie hier.

Das Unternehmen hinter der PS5 hat sich zuletzt nach langem Hin und Her zu einem Abkommen mit Microsoft bereiterklärt. Das hat Xbox-Chef Phil Spencer am 16. Juli bei Twitter mit der Öffentlichkeit geteilt. Laut Spencer hätte Sony „ein bindendes Abkommen unterzeichnet“, damit Call of Duty nach der Übernahme von Activision Blizzard weiter auf PlayStation erscheinen würde.