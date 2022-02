Destiny 2: Interaktives Video erklärt alles, was man zu Witch Queen wissen muss

Von: Sven Galitzki

Teilen

Destiny 2 Witch Queen: Savathûn – Die Hexenkönigin höchstpersönlich © Bungie (Montage)

Bungie hat vor dem Start von Witch Queen einen interaktiven Trailer für Destiny 2 veröffentlicht, der die Hexenkönigin und das neue Add-on kompakt erklärt.

Seattle, Washington – Am 22. Februar ist es bald endlich so weit: Dann erscheint für Bungies Action-MMO Destiny 2* die große neue Erweiterung Destiny 2: Witch Queen*. Als Vorbereitung auf dieses neue Add-on hat das Studio nun einen neuen interaktiven Trailer veröffentlicht. Dieser erklärt kurz aber verständlich die wichtigsten Hintergründe zur neuen Erweiterung sowie der namensgebenden Hexenkönigin Savathûn und ordnet sie in das aktuelle Gesamtbild von Destiny 2 ein.

ingame.de* zeigt Ihnen den interaktiven Trailer und bietet weitere spannende Details zu Destiny 2: Witch Queen.

Wer also verstehen oder auffrischen möchte, was es mit Witch Queen überhaupt auf sich hat, der sollte sich diesen neuen Trailer unbedingt anschauen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA