Destiny 2: So lukrativ wird die neue Witch-Queen-Kampagne auf „Legendär“

Von: Sven Galitzki

Destiny 2: Savathûn, die namensgebende Hexenkönigin © Bungie

Bungie hat nun verraten, wie die Belohnungen für den härteren Schwierigkeitsgrad der Witch-Queen-Kampagne bei Destiny 2 aussehen: Es wird brutal, aber lukrativ.

Seattle, Washington – Bei Destiny 2* wird es in Kürze wieder spannend. Denn am 22. Februar geht die neue Erweiterung Destiny 2: Witch Queen* endlich an den Start. Das große Add-on hat dabei unter anderem auch eine neue Kampagne im Gepäck und diese soll anders werden, als zuvor – nicht nur im Hinblick auf Story. Erstmals wird es für die Kampagne einen härteren Schwierigkeitsgrad geben, der bereits Endgame-Feeling aufkommen lassen soll. Dafür fallen aber auch die Belohnungen auf „legendärem“ Härtegrad entsprechend attraktiv aus.

ingame.de* verrät, was die härtere Kampagne von Destiny 2: Witch Queen ausmacht, und was dabei als Belohnung winkt.

Bei früheren Erweiterungen waren Spieler teils schon nach einem Tag mit dem Story-Part fertig. Doch genau das wird sich mit Witch Queen ändern.