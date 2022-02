Destiny 2 Witch Queen: Alles, was man zum Start des neuen Raids wissen muss

Von: Sven Galitzki

Destiny 2: Raids verkörpern die anspruchsvollste PvE-Gruppenaktivität © Bungie

Mit Witch Queen bekommt Destiny 2 auch einen brandneuen Raid spendiert. Wir fassen alles zusammen, was bisher über diese neue PvE-Spitzenaktivität bekannt ist.

Seattle, Washington – Die Augen der meisten Hüter sind bereits fest auf den 22. Februar gerichtet. Dann gehen bei Destiny 2* nämlich die neue große Erweiterung Destiny 2: Witch Queen* und die neue Season 16 an den Start. Eines der größten Highlights aus dem neuen Add-on dürfte dabei für so manchen Spieler der brandneue Raid sein. Denn Raids gelten als die Königsklasse der PvE-Aktivitäten von Destiny 2. Doch wann gehts überhaupt los und was genau weiß man aktuell über den neuen Raid?

ingame.de fasst hier alles für Sie zusammen, was bisher über den brandneuen Raid aus Destiny 2: Witch Queen bekannt ist.

Übrigens, im Rahmen von Witch Queen soll zwar ein komplett neuer Raid Einzug bei Destiny 2 halten, doch Bungie dürfte nach dem Release der Hexenkönigin-Erweiterung noch einige Raids von früher zurückbringen. Schließlich soll Jahr 5 von Destiny 2 laut Bungie jede Season einen frischen Dungeon oder Raid als Highlight bieten.