Deutscher Streamer präsentiert Anlagen in Millionenhöhe – schockt seine Fans

Von: Josh Großmann

Der Twitch-Streamer Papaplatte präsentierte, wie viel Geld er auf der hohen Kante hat. Seine Aktien-Investments empfindet er selbst als peinlich.

Berlin – Kevin Teller kennt man auf Twitch als Papaplatte. Nach gut 8 Jahren als erfolgreicher Twitch-Streamer kann sich der 26-Jährige so einiges leisten. In einem seiner Streams offenbart Papaplatte, wie viel er in Aktien investiert hat und seine Fans zeigen sich schockiert bei der Höhe der Summe. Doch dem Streamer aus Berlin ist es peinlich, sein volles Depot zu zeigen.

ingame.de enthüllt, wie viel Geld Papaplatte in Aktien investiert hat und warum ihm sein Portfolio so peinlich ist.

Am 14. März 2023 präsentierte Papaplatte, wie viel Geld er in Aktien gesteckt hat. Mit einem breit aufgestellten Portfolio erhofft sich der 26-jährige Streamer mehr aus seinem ohnehin schon üppigen Gehalt zu machen. Papaplatte gehört zu den Top-Verdienern in Twitch-Deutschland und zeigt, wie groß die Investitionen ausfallen können, wenn man erfolgreich auf der Streaming-Plattform ist.