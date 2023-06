In Diablo 4 sollte man diese 8 schlimmen Fehler unbedingt vermeiden

Von: Philipp Hansen

In Diablo 4 sollte man diese 8 schlimmen Fehler unbedingt vermeiden © Blizzard Entertainment / IMAGO Images (Montage)

Level 100 in Diablo 4 zu erreichen, ist das Ziel vieler Spieler. Dabei machen aber die viele Fehler, für die man sich danach richtig ärgert.

Hamburg – Die Kampagne in Diablo 4 gerade durch und schon Fantasien vom Endgame? Wir geben hier Tipps für die 8 schlimmsten Todsünden, die man auf dem Weg zu Level 100 in Blizzards Action-RPG machen kann. So spart ihr Zeit und grindet effizient wie ein Profi. Wer sagt denn, dass man aus den Fehlern anderer nicht profitieren sollte?

ingame.de zeigt die 8 größten Diablo-Fehler auf dem Weg zu Level 100:

Ein Beispiel-Tipp gefällig? Viel Spieler haben die Höllenflut (Hell Tides) nur kurz nach Abschluss der Story im Info-Bildschirm gesehen. Der Inhalt hat aber nichts mit PvP zu tun, wie man oft hört. Die Belohnung dafür ist aber wichtig. In der Höllenflut erhaltet ihr die wichtige Ressource Vergessene Seelen, mit der ihr beispielsweise die Heiltränke maximal verbessern könnt.