Diablo 4 im Test: Ist es wirklich schon so spät?

Von: Sebastian Tauchnitz

Durch Monsterhorden schnetzeln. Wieder und wieder und wieder. Stunden-, tage-, wochenlang. Kann das Spaß machen? Der Test von „Diablo 4“ verrät es Euch.

München – Es ist gut 20 Jahre her. Ich hatte mir, weil ich vor allem arbeiten wollte und er so wahnsinnig schick aussah, vor kurzem einen neuen, knallbunten iMac gekauft. Und da stand doch tatsächlich ein Spiel im Kaufhausregal, auf dem neben dem PC- auch das Mac-Logo prangte: „Diablo 2“ wanderte umgehend in den Einkaufskorb. Nach der Installation änderte sich mein Leben für einige Wochen fundamental. Nach der Arbeit schnell nach Hause, den Rechner anschalten und dann schnetzeln, schnetzeln, schnetzeln - bis einem die Augen zufallen.

Diablo 2 hatte mich in seinen Bann gezogen. Irgendwann verstarb mein geliebter Barbar wirklich sehr unglücklich inmitten einer wütenden Horde von Gegnern, direkt neben einem wirklich fiesen Boss. Keine Chance, mit der papierdünnen Übergangsrüstung wieder dorthin zu gelangen und die über Wochen mühsam erkämpften Ausrüstungsgegenstände aufzusammeln. Keine Lust, wieder ewig weit vorn anzufangen. Das Kapitel „Diablo 2“ war abgehakt, das Leben hatte mich wieder.

Diablo: Die diabolische Anziehungskraft des Höllenfürsten

Vorübergehend. Denn etliche Jahre später kam Diablo 3 auf den Markt. Und der Höllenfürst übte prompt eine wahrlich diabolische Anziehungskraft auf mich aus. Bunter war der neue Teil der Reihe, zugänglicher, leichter zu lesen, aber dennoch schwer zu meistern. Unzählige Stunden später hatte ich Diablo bezwungen, später lag auch der Boss im Add-on „Reaper of Souls“ im Staub vor mir und ließ reiche Beute fallen. Dem Durchgang auf dem PC folgte noch einer auf der Playstation und als die Umsetzung für die Switch erschien, verbrachte ich erneut weite Teile eines sonnigen Sommerurlaubs in finstren Dungeons.

Diablo 4: Nicht nur ein Fest für langjährige Fans © Blizzard Entertainment

Man kann also durchaus sagen, dass ich der Serie zugetan bin. Auch wenn ich - Hardcore-Fans mögen mich bitte nicht steinigen - nie sonderlich großes Interesse am Endgame hatte. Wieder und wieder die gleichen Dungeons zu laufen, immer auf der Jagd nach der Waffe oder Rüstung, die noch ein bisschen besser ist als die jetzige, nur um danach die immergleichen Dungeons auf einem höheren Schwierigkeitsgrad laufen zu können - da bekam zumindest bei mir die Lootspirale deutlich Sand ins Getriebe.

Diablo 4 - Die Welt ist hart, kalt, nass, gemein und erbarmungslos

Dennoch war ich wirklich vorfreudig gestimmt, als im Mai die Beta zu „Diablo 4“ startete. Und das sah alles auch wirklich toll aus. Ein paar Stunden steckte ich in die Testversion - man will sich ja nicht schon alles spoilern, wenn das Spiel losgeht. Endlich erschien dann endlich das Spiel ganz regulär. Da zahlte es sich schon aus, nicht allzu exzessiv die Beta gespielt zu haben. Denn so spektakulär die Cutscenes auch sind - beim zweiten Mal sind sie halt nur noch halb so spannend.

Diablo 4 ist weitaus düsterer als seine Vorgänger © Blizzard

Schnell war die gewünschte Magierin am Start und schon konnte es losgehen. Diablo 4 ist düster. Viel düsterer als der dritte Teil. Die Welt von Sanktuario, sie ist hart, kalt, nass, gemein und erbarmungslos. Schon die ersten Schritte im Tiefschnee definieren den Ton des Spiels. Jeder Funken Hoffnung entpuppt sich schnell als Falle. Das alles sieht dabei ganz prächtig aus. Rein grafisch ist Diablo 4 eine Augenweide. Sowohl auf dem PC als auch auf der XBox Series X, auf denen der Test parallel stattfand.

Diablo 4 - Nahtloser Wechsel zwischen verschiedenen Systemen ist kein Problem

Was ganz einfach möglich ist. Hat man sich auf beiden Geräten mit seinem Battlenet-Account angemeldet, kann man am jeweils anderen Gerät nahtlos da weiterspielen, wo man auf aufgehört hat. So reibungslos wünscht man sich das öfter. Obgleich man für diesen Luxus teuer bezahlen muss. Denn wer gleichzeitig auf PC und XBox oder Playstation unterwegs sein möchte, muss das Spiel für die jeweilige Plattform gesondert kaufen.

Auch sonst ist Blizzard hinter dem Gold der Spieler her wie der Schatzgoblin hinter dem Loot. Im Ingame-Shop kann man sich zwar keine spielerischen Vorteile kaufen (zum Glück), aber 25 Euro für ein zugegeben ziemlich schickes Rüstungsset sind nah an der Wegelagerei. Da hilft es auch nur wenig, dass man Dank Transmog-Feature jeder noch so scheußlichen Kappe den Skin verleihen darf, den man schick findet.

Diablo 4 - Der nächste Drop kommt immer im perfekten Moment

Doch im Kern geht es um das Spiel. Greift die alte Loot-Spirale noch so wie früher? Und wie! Die Welt von Diablo 4 ist riesig, die Wege sind weit. So weit, dass sich meine Magierin desöfteren die Füße wund rennt, um zum nächsten Questmarker zu gelangen. Ein Pferd, dass die Lauferei angenehmer machen würde, gibt es erst gegen Ende des Spiels - warum auch immer. Aber der Weg, das wird schnell klar, wenn man Diablo 4 spielt, der Weg ist das Ziel. Immer wieder stürmen unterwegs Horden von Monstern auf uns zu. Immer wieder müssen wir sie zurück in die Hölle schicken.

Das geht, wenn man ein paar Punkte in seinen Skilltree investiert und die richtigen Fertigkeiten ausgewählt hat, auch recht gut. Bis man an den Punkt kommt, an dem es etwas mühsamer wird, sich der Gegner zu erwehren. Und immer dann wirft einem das Spiel eine neuen, goldenfarbenen Zauberstab vor die Füße, der so viel besser ist als der alte. Und schon schnetzelt und britzelt man wieder entspannt vor sich hin.

Diablo 4 - Destiny 2 als heimliches Service-Game-Vorbild?

Gepaart mit der spannenden Story und dem schieren Umfang stehen also allein Dutzende Stunden Spielzeit nur für die Haupthandlung an. Und danach kann man sich dann immer noch den zahllosen, zumeist nicht rasend originellen, Nebenquests die Zeit vertreiben, die Dungeons ausräumen und die - wirklich immer gleich aufgebauten - Keller erkunden. Ein bisschen mehr Abwechslung - auch bei den Events in der offenen Welt - hätte Diablo 4 sicherlich gut getan. Aber im Gegensatz zu Diablo 3, dass mehr oder weniger fix und fertig daher kam, soll die Welt von Diablo 4 auch in Zukunft immer weiter wachsen, sich mit Quests und Loot und Geschichten füllen.

In Diablo 4 dominieren dunkel Töne – in Optik und Story © Bllizzard

Man muss sich nur mal erinnern, wie Destiny 2 zu Beginn aussah und schauen, wie vollgestopft dieses Live-Service-Game heute ist, um einen Eindruck zu bekommen, was Blizzard mit Diablo 4 vorhat. Das sorgt dafür, dass die Spieler bei der Stange gehalten werden und immer neue Abenteuer erleben können. Und spült ganz nebenbei auch immer wieder Geld in die Kassen des Entwicklers, wenn Leute Geld für den Battlepass ausgeben, der bislang noch gar nicht ins Spiel integriert wurde.

Fazit

Diablo 4 ist ein wunderschönes, riesiges Spiel geworden. Vielleicht das erste Diablo mit einer richtig spannenden, nachvollziehbaren, bisweilen tragischen Geschichte. Der Kern des Spiels funktioniert prächtig: Die Lootspirale dreht sich, man rennt mit Wonne immer weiter der Karotte hinterher, die einem die Entwickler vor die Nase halten. Ist Diablo 4 perfekt? Nein, ist es nicht. Die langen Laufwege, die doch spürbaren Wiederholungen gerade bei Dungeons und Nebenquests lassen erahnen, dass es hier auch darum geht, die Leute möglichst lange im Spiel zu halten, um ihnen dann Zusatzinhalte verkaufen zu können. Aber zunächst einmal ist Diablo 4 der beste Teil einer Reihe, deren Qualität von den Mitbewerbern bislang nie erreicht wurde.