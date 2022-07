Blizzard CEO äußert sich zu Mikrotransaktionen in Diablo Immortal

Von: Aileen Udowenko

Blizzard CEO äußert sich zu Mikrotransaktionen in Diablo Immortal © Blizzard Activision/ Disney (Montage)

Blizzard erhält viele Pay-to-Win Vorwürfe zu Diablo Immortal. Nun verteidigt der Konzern-Chef selbst die Ingame-Käufe.

Irvine, Kalifornien – Schon bei der Ankündigung von Diablo Immortal waren viele Fans des Franchise enttäuscht. Als das Spiel dann im Juni 2022 released wurde, konnten die Fans leider nicht umgestimmt werden. Denn schnell stellte sich heraus, dass Diablo Immortal mit vielen Mikrotransaktionen gespickt ist, welche gewaltige Fortschritte im Spiel mit sich bringen. In der Community entfachte daraufhin die Diskussion um Pay-to-Win. Nun meldet sich allerdings der Chef von Blizzard zu Wort und argumentiert gegen die Vorwürfe.

ingame verrät, was der Blizzard-CEO zu den Vorwürfen in Diablo Immortal zu sagen hat.

Bereits in den ersten zwei Wochen nach Release von Diablo Immortal nahm Blizzard durch die Mikrotransaktionen rund 24 Millionen US-Dollar ein und das, obwohl das Spiel in China gebannt wurde. Und so „Mikro“ schienen die Ingame-Käufe dabei auch nicht zu sein, denn schnell kursierten Videos im Netz, in denen Spieler mehrere tausend Dollar für Items und Edelsteine zahlten. Und auch einen Monat nach Release macht Diablo Immortal noch immer rund eine Million Dollar Umsatz pro Tag.