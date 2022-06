Diablo 4: Neues Gameplay – Fans ekstatisch über Rückkehr von Lieblingsklasse

Von: Joost Rademacher

Diablo 4: Neues Gameplay – Fans ekstatisch über Rückkehr von Lieblingsklasse © Blizzard Entertainment

Blizzard hat den Vorhang um Diablo 4 gelüftet und neues Gameplay gezeigt. Neben einer neuen Klasse konnten Fans neue Inhalte aus der Open World sehen.

Irvine, Kalifornien – In Sachen Diablo machen Fans derzeit ein echtes Wechselbad der Gefühle durch. Noch vor wenigen Tagen entbrannte ein andauernder Shitstorm um Diablo Immortal und seine wahnsinnigen Mikrotransaktionen. Inzwischen schweben Diablo-Fans aber schon wieder auf Wolke sieben, dank neuen Materials von Diablo 4. Beim letzten Xbox-Showcase hat Blizzard neue Einblicke in das Hack-and-Slay gegeben und enthüllt, dass eine Lieblingsklasse der Community im neuen Teil zurückkehrt. Auch in Sachen Gameplay hat das Studio erstmals etwas tiefer blicken lassen.

Mehr zum neuen Gameplay von Diablo 4 lesen Sie bei ingame.de.

Nach einem ersten Trailer zur Nekromant-Klasse zeigte Blizzard ein mehrminütiges Video rund um viele neue Gameplay-Elemente von Diablo 4. Zu den bisher bekannten Klassen Barbar, Schurke, Zauberer und Druide stößt als finale Klasse der Nekromant in Diablo 4 hinzu. Seit dem ersten Auftritt in Diablo 2 ist der Nekromant ein absoluter Liebling der Community und dürfte mit seiner Rückkehr so einige Fans weich in den Knien machen.