Die besten Tipps für die Diablo 4 Beta heute für Profis und Neulinge

Von: Philipp Hansen

Teilen

Die besten Tipps für die Diablo 4 Beta heute für Profis und Neulinge © Blizzard (Montage)

20 heiße Tipps, mit denen man die Diablo 4 Beta nicht nur überlebt, sondern meistert. So nutzt man die knappe Zeit perfekt aus.

Hamburg – Die Diablo 4 Open Beta startet endlich für wirklich alle. Doch die gewaltige Testphase kann Neulinge und Rückkehrer erschlagen. Mit den 20 besten Tipps, Trick und Guides sind sie perfekt vorbereitet. Es wird erklärt, welche die ideale Klasse ist, wo sich Geheimnisse verstecken und was im Endgame von Diablo 4 wichtig auf PC, PS5 und Xbox ist.

ingame.de hat 20 Tipps zu Diablo 4 für Neueinsteiger und Profis:

Mehr zum Thema Diablo 4: Die 20 besten Tipps zum perfekten Start in die Open Beta heute

Die Diablo 4 Open Beta ist gewaltig. Man kann den ganzen ersten Akt spielen. Das dauert locker 10 Stunden, wenn man das Max-Level mit nur einem Charakter erreichen will. In dem Test-Wochenende ist die Zeit also knapp bemessen. Wenn zusätzlich noch Server-Probleme in der Diablo 4 Beta drohen, muss man doppelt so effizient sein.