MontanaBlack regt sich über NDR-Magazin auf – „Nicht das Gefühl, dass es neutral ist“

Von: Ömer Kayali

Teilen

Der Streamer MontanaBlack hat auf einen Beitrag von „Zapp: Das Medienmagazin“ reagiert, der sich um Influencer in Fußballstadien dreht. Er kritisiert den Beitrag stark.

Buxtehude – Der NDR hat sich in einer Episode von „Zapp: Das Medienmagazin“ mit Influencern in der Fußballszene befasst. Dabei kommen bekannte Streamer wie Trymacs nicht gerade gut weg. Twitch-Streamer MontanaBlack hat sich den Beitrag in einem seiner Livestreams angesehen. Dabei hat er nicht nur die Sendung stark kritisiert, sondern auch den Öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

„Wo ist das Problem?“ MontanaBlack verteidigt Influencer, die im Fußballstadion drehen

Was ist passiert? Im Zapp-Beitrag äußern sich einige Fußball-Fans zur Influencer-Szene, die sich in den Stadien breit macht. Sie wollen nicht, dass die Vlogger dort Videos drehen und von der Partie ablenken. Unter anderem wird ein Fan zitiert, der jedoch anonym bleiben möchte, „da es ein heikles Thema sei“. „Monte“ kritisiert ihn stark und sagt dazu nur: „Große Fresse auf Twitter und wenn‘s dazu kommt, seine Meinung in die Kamera zu sagen, hat er keine Eier. Dass man so ‘nem P*sser überhaupt die Plattform bietet...“.

Influencer wollen nur Klicks und Likes: Im weiteren Verlauf der Sendung kritisiert ein Fan vom 1. FC Union Berlin, dass die Influencer nur im Stadion seien, „um Zuschauer zu generieren, Klicks und Likes zu sammeln auf verschiedenen Plattformen“. Auch das kann MontanaBlack nicht nachvollziehen: „Und wo ist das Problem? Nur weil das von deiner Vorstellung von Fußball schon abweicht, sollen die jetzt Stadionverbot bekommen oder ähnliches?“

MontanaBlack sieht anderes Problem beim Fußball: „Darüber sollte Zapp mal ein Video machen!“

MontanaBlack nimmt Öffentlich-rechtliche auseinander: „Reine Verarschung“ © MontanaBlack/Zapp - Das Medienmagazin/YouTube (Montage)

Trymacs kontert Kommerz-Vorwurf: Danach lautet der Vorwurf der Fußball-Fans, dass die Influencer nur eine Kommerzialisierung und eine „Eventisierung des Fußballs“ im Sinn hätten. Daraufhin kommt Streamer Trymacs im Beitrag zu Wort und widerlegt das wie folgt: „Von allen Unterhaltungsmöglichkeiten gibt‘s ja nichts, was so kommerzialisiert ist wie der Fußball. Ich glaub‘ nicht, dass da die Influencer schuld sind.“

Fußball hat laut MontanaBlack ein anderes Kommerz-Problem: Monte stimmt Trymacs zu und sieht ein ganz anderes Problem beim Fußball: „Was ich verwerflicher finde […], und darüber sollte Zapp mal ein Video machen, dass ich 33 Abos brauche, um am Ende mir in Deutschland alle Spiele und Highlights angucken zu können. Das ist ein Verbrechen. Das sollte man mal bestrafen. Und da drüber sollte man reden. Und da sollte man mal einhaken, der Kommerzialisierung und des Geldmachens.“

Bei Influencern in Fußballstadien sieht er hingegen keine Probleme: „Die kaufen sich ein Ticket, fahren da hin und filmen. Wo ist das Problem?“

Das waren nur einige Punkte der Zapp-Sendung, auf die MontanaBlack eingeht. Immer wieder kritisiert er die Machart des Beitrags und nennt es zum Beispiel „eine reine Verarschung“. Sein komplettes Reaction-Video wurde auf dem YouTube-Kanal „Richtiger Kevin“ hochgeladen – hier könnt ihr es sehen:

Dass MontanaBlack für die Influencer Stellung bezieht, ist keine Überraschung, schließlich zählt er selbst zu ihnen, mit seinen rund fünf Millionen Followern auf Twitch. Außerdem ist der Streamer voreingenommen, was das Thema Öffentlich-rechtlicher Rundfunk betrifft. In der Vergangenheit hat er die Institution häufig kritisiert. Erst kürzlich kündigte Monte an, wegen der Rundfunklizenz für Streamer vor Gericht gehen zu wollen.