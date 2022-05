Dr Disrespect startet eigenes Fortnite-Turnier – niemand darf seinen Namen sagen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Dr Disrespect: YouTuber könnte Streaming-Pause einlegen – schlechte Spiele der Grund © Instagram: Dr Disrespect / Call of Duty / Activision (Montage)

Ein Twitch-Bann kann große Auswirkungen haben, wie sich bei Dr Disrespect zeigte. Bei seinem selbstorganisierten Fortnite-Turnier herrschten absurde Regeln.

Encinitas, Kalifornien – Wenn ein Bann auf Twitch oder einer anderen Streaming-Plattform erst einmal in Kraft ist, ist die betroffene Person dort praktisch ausgelöscht. Davon kann Dr Disrespect ein Lied singen. Der Streamer hat eine turbulente Vergangenheit mit Twitch, die ihm zuletzt wieder einmal im Weg stand. Der Streamer veranstaltete kürzlich ein Fortnite-Turnier, aber die Teilnehmer*innen mussten ein paar äußerst fragwürdige Regeln in Bezug auf den Dr Disrespect einhalten.

Warum bei einem Fortnite-Turnier niemand Dr Disrespects Namen sagen durfte, verrät ingame.de.

Mehr zum Thema Dr Disrespect: Beim eigenen Fortnite-Turnier darf niemand seinen Namen sagen

Am vergangenen Wochenende ging Dr Disrespect mit einem eigens organisierten Turnier in Fortnite an den Start. Der „Hot Shot Duo Drop featuring Fortnite“ fand am 27. Mai auf Twitch statt und schickte den Doc sowie zahlreiche weitere Spieler ins Rennen um einen Preispool von 100.000 US-Dollar. Dabei mussten diejenigen, die über Twitch streamten, aber ein paar völlig absurde Regelungen beachten.