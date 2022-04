Dr. Dre wollte nicht mit Rockstar Games zusammenarbeiten – dachte GTA wäre Kinder-Spiel

Dr. Dre war erst kürzlich als Protagonist in GTA Online zu sehen. Doch dieses Update hätte es fast nicht gegeben. Die Rap-Legende hielt GTA für ein Kinder-Spiel.

New York – Ein Großteil der Bevölkerung weiß wohl, dass Grand Theft Auto nicht gerade ein Kinderspiel ist und schon gar nicht von Kindern gespielt werden sollte. Schließlich gibt es zahlreiche Inhalte, die für ein älteres Publikum gedacht sind. GTA 5 hat daher nicht umsonst eine Altersfreigabe von 18 Jahren. Doch Rap-Legende Dr. Dre dachte die ganze Zeit, dass GTA ein Spiel für Kinder sei und wollte daher nicht mit Entwickler Rockstar Games zusammenarbeiten.

Letztes Jahr war Dr. Dre der Protagonist in einem der besten GTA-Online-Updates aller Zeiten. Die Rap-Legende spielte in „The Contract“ in GTA Online sich selbst und brachte den Spielern einen fetten DLC, der prall gefüllt war mit neuen Story-Elementen und sogar altbekannte Charaktere aus der Versenkung auftauchen ließ. Doch Fans hätten eines der besten GTA-Online-Updates fast nicht bekommen, denn Dr. Dre wollte zuerst nicht mit dem Entwickler aus New York zusammenarbeiten.