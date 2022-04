Drachenlord: „Ich möchte nicht mehr provozieren“ – Erreicht damit das Gegenteil

Von: Josh Großmann

Teilen

Drachenlord: „Ich möchte nicht mehr provozieren“ – Erreicht damit das Gegenteil © dpa: Daniel Karmann

Der YouTuber „Drachenlord“ schreibt fast täglich Schlagzeilen. Nun kündigt er an, weniger provokante Videos zu machen – doch das provoziert seine Hater.

Hamburg – Rainer Winkler ist der „Drachenlord“ auf YouTube* und landet mit seinen Eskapaden immer wieder in den Medien. Nun meldete sich der 33-jährige YouTuber und kündigt an, in Zukunft nicht mehr provozieren zu wollen. Doch damit erreicht der Drachenlord genau das Gegenteil und erhält heftige Kritik auf sozialen Netzwerken.

ingame.de* enthüllt, warum Drachenlord nicht mehr provozieren will und warum er damit genau das Gegenteil erreicht.

Mehr zum Thema Drachenlord will mit Videos nicht mehr provozieren – Provoziert damit seine Hater

Seit Monaten steht das Schicksal des 33-jährigen Rainer Winkler im Mittelpunkt für viele Zuschauer. Als Drachenlord machte er sich auf YouTube mit seiner exzentrischen Art einen Namen und zog den Hass vieler Zuschauer auf sich. Nachdem die Situation eskaliert war, musste er selbst sein Haus in Altschauerberg zurücklassen und wird nun weiterhin von seinen Hatern verfolgt. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.