Drachenlord: Zeuge wird von Polizei abgeführt – YouTuber entgeht Gefängnis

Von: Josh Großmann

Drachenlord: Zeuge wird von Polizei abgeführt – YouTuber entgeht Gefängnis © dpa: Daniel Karmann

Der Fall vom Drachenlord beschäftigte viele. Nachdem ein betrunkener Zeuge abgeführt wurde, steht das Urteil fest: Rainer Winkler muss nicht ins Gefängnis.

Nürnberg – In den vergangenen Monaten hat Rainer Winkler immer wieder Schlagzeilen gemacht. Auf YouTube* kennt man den 32-Jährigen unter dem Namen „Drachenlord“. Er stand wegen gefährlicher Körperverletzung, Beamtenbeleidigung und Verleumdung vor Gericht. In der Verhandlung am 23. März wurde Winkler zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Die mildere Strafe hat wohl der Hauptbelastungszeuge zu verantworten.

ingame.de* enthüllt, warum Drachenlord nicht ins Gefängnis muss und was der Zeuge getan hat, um von der Polizei abgeführt zu werden.

Um Rainer Winkler spannt sich ein großes Netz aus „Anti-Fans“. Diese „Hater“ oder „Haider“, wie sie sich selbst mit dem fränkischen Dialekt des Youtubers nennen, pilgerten immer wieder zum Haus vom Drachenlord. Dort kam es zu Provokationen, Beleidigungen und Übergriffen, die den 32-Jährigen aus Altschauerberg vor Gericht brachten. Nun steht fest, dass Rainer Winkler nicht ins Gefängnis muss – und ausgerechnet einer seiner Haider ist daran schuld. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA