DrDisrespect fordert Änderungen bei Modern Warfare nach Wutanfall im Spiel

Es ist vielen bekannt, dass DrDisrespect ein begeisterter Call of Duty Zocker ist, aber auch sehr schnell in Rage gerät, wenn ihm etwas an einem Spiel nicht gefällt. Dies fällt besonders in seinen letzten Streams seiner Modern Warfare Games auf, in denen er immer häufiger seine Unzufriedenheit mit dem Spiel zum Ausdruck bringt.

Normalerweise macht er sich am liebsten über andere Gamer lustig, doch jetzt hat er den Entwickler von Modern Warfare Infinity Ward im Visier. Er macht sich wutschnaubend Luft und sagt, was geändert werden muss, damit er das Game in Zukunft weiterspielen wird.

Nachdem DrDisrespect bei Modern Warfare mehrmals durch eine Claymore-Mine stirbt, rastet er aus

+ DrDisrespect ist unzufrieden mit dem aktuellen Stand von CoD: Modern Warfare © Twitch In seinem gestrigen Stream von Modern Warfare lief es für den bekannten Streamer DrDisrespect nicht besonders gut. Er wurde in kürzester Zeit von diversen Spielern erschossen und war mehrmals nach wenigen Sekunden tot. Als er dann durch eine Claymore-Mine starb, explodierte er mitten im Stream und startete eine seiner schon bekannten Tiraden gegen den Entwickler von Modern Warfare.



Er schreit: "Ich kann dieses bes*****ene Game nicht mehr spielen. Ich will es nicht mehr spielen. Ich will Infinity Wards Sch**** Spiel nicht mehr zocken!".

DrDisrespect verlangt Patch, der das Claymore-Problem in Modern Warfare beseitigt

Wütend fährt er fort: "Man hat bes*****ene Claymores hinter jedem Fenster und hinter jeder Tür. Das will keiner! Und wenn man nicht durch eine Claymore stirbt, dann erschießt einen jemand von der anderen Seite der Karte mit einer Shotgun. Das will keiner!"

DrDisrespect verlangt von Infinity Ward schnelle Änderungen an Modern Warfare, damit sie ihre Spielerbasis nicht verlieren und sagt: "Es ist an der Zeit, heute Nacht einen Patch herauszubringen. Lasst es uns ändern. Lasst uns auf Kurs kommen. Wir kommen weit vom Kurs ab. Wir fahren mit einem Jeep bergab, der keinen 4×4 Antrieb, sondern einen 4×2 Antrieb hat. Dadurch sind wir etwas weiter voraus, als wir sollten."

Shotguns und Claymores müssen in Modern Warfare deutlich verändert werden, sagt Disrespect

Die Aussage des Streamers DrDisrespect ist, dass alles, was das Spiel von Modern Warfare ärgerlich macht, verändert werden muss. "Wir müssen wieder zurückrudern. Lasst uns die Claymores aus dem Game nehmen. Lasst uns die Shotguns verändern. Ich weiß nicht, aber vielleicht sollte man wieder den Perk 'Totenstille' integrieren, damit man nicht überall gehört wird, wenn man irgendwo langläuft."

DrDisrespect ist nicht der erste bekannte Streamer, der mit Modern Warfare unzufrieden ist. Auch viele Profi-Spieler haben sich schonüber die Waffenbalance, dieSpawn-Punkte im Multiplayer und andere Dinge beschwert.

CoD: Modern Warfare trotzdem mehr als 600 Millionen Dollar an Verkäufen

Auch wenn das Game scheinbar noch viel Verbesserungspotenzial birgt, ist der Titel in Hinsicht auf die Verkaufszahlen ein wahrer Kassenschlager. Am Startwochenende hat es 600 Millionen Dollar eingespielt und ist damit eines der erfolgreichsten Call of Duty Titel aller Zeiten, wie ingame.de* berichtet.

Schon in der Beta-Phase von CoD: Modern Warfare gab es einige Diskussionen, unter anderem wegen der fehlenden Minimap.

Wer noch nicht ganz sicher ist, welche Waffe in Modern Warfare für ihn die beste ist, der kann sich auf ingame.de* den Modern Warfare Waffen-Guide durchlesen.

